Kapiten Bajerna Jozua Kimih prolazi kroz izuzetno teške trenutke.

Izvor: Marco Steinbrenner/DeFodi Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentativac Njemačke Jozua Kimih neće igrati za Bajern u utakmici Lige šampiona protiv Arsenala koja je na programu u srijedu uveče.

Ovo je odluka koju je klub potvrdio na društvenim mrežama. Kimih je u utorak propustio trening iz privatnih razloga, a naknadno je objavljeno da je preminuo njegov otac.

Bajern je na dan utakmice saopštenjem obavijestio javnost i navijače da Kimih neće biti u sastavu.

"Jozua Kimih danas nije u sastavu za utakmicu protiv Arsenala zbog smrtnog slučaja u najužem krugu porodice. U ime porodice molimo da se poštuju njihova privatnost i tuga te da se javnost suzdrži od daljeg izvještavanja. Cijeli Bajern izražava duboko saučešće i stoji uz Jozuu Kimiha", navedeno je u objavi kluba.

Vidi opis Bajern zbog tragedije ostao bez kapitena! Šokantna vijest pred veliki derbi u Ligi šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marco Steinbrenner/DeFodi Images / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Marco Steinbrenner/DeFodi Images / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Marco Steinbrenner/DeFodi Images / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ARMIN WEIGEL / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ULMER / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Eibner-Pressefoto/Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Evropski derbi

Arsenal je u prva dva kola pobijedio Napoli i Lil, dok je Bajern nakon ubjedljivog trijumfa protiv Bode/Glimta osvojio samo bod protiv Vikinga.

Oba kluba planiraju da ligaški dio Lige šampiona završe u vrhu tabele, a utakmica koja će na "Alijanc areni" biti odigrana u srijedu sa početkom od 21.00 čas, može da bude važna za takve planove.