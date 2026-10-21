Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu? Bajern nije slučajno objavio ovu sliku

Bajern Minhen je na društvenim mrežama nagovijestio da će Hari Kejn osvojiti Zlatnu loptu za najboljeg fudbalera svijeta.

Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern Minhen nagovijestio je na društvenim mrežama da je njegov centarfor Hari Kejn (33) dobitnik ovogodišnje Zlatne lopte, nagrade za najboljeg igrača svijeta. "Uskoro počinje šou", objavili su Bavarci uz fotografiju engleskog centarfora u odijelu, na dodjeli nagrada.

It's almost showtime. ⏳ https://t.co/YpRVIetAz6 — FC Bayern (@FCBayernEN)October 20, 2026

Na taj način, Nijemci su podgrijali glasine da je ovo zaista godina u kojoj će Kejn biti krunisan za najboljeg fudbalera svijeta. Velika, svečana ceremonija biće održana u ponedjeljak, 26. oktobra - u čuvenom londonskom pozorištu "London Paladijum", a ne tradicionalno u Parizu.

Nezvanične informacije uveliko kruže i govore da će Kejn dobiti najprestižniju nagradu ispred žestoke konkurencije.

Anketa Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026? Rodri 14.29% (2)

Majkl Olise 0% (0)

Lionel Mesi 35.71% (5)

Kilijan Mbape 7.14% (1)

Lamin Jamal 21.43% (3)

Erling Haland 0% (0)

Bruno Fernandeš 0% (0)

Hviča Kvarachelija 7.14% (1)

Hari Kejn 14.29% (2)

Usman Dembele 0% (0)

Nijedan od navedenih igrača 0% (0) Povratak na glasanje Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026? Rodri

Majkl Olise

Lionel Mesi

Kilijan Mbape

Lamin Jamal

Erling Haland

Bruno Fernandeš

Hviča Kvarachelija

Hari Kejn

Usman Dembele

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Kejn je kroz karijeru boravio na gala-večeri u Parizu i 2024. dobio nagradu "Gerd Miler", namijenjenu najboljem strijelcu. Englez je tada bio osvajač "Zlatne kopačke" Evrope i po svemu sudeći ovog mjeseca mogao bi da toj nagradi doda i onu najvredniju - Zlatnu loptu Frans fudbala.

Naravno, bilo bi to apsolutno opravdano, jer je za svoj klub i zemlju prošle sezone postigao 72 gola, odbranio titulu Bundeslige i predvodio Englesku do polufinala i trećeg Svjetskog prvenstva, sa šest golova u Americi.

Bajern možda htio nešto drugo da kaže

Prethodnih dana engleski mediji ekskluzivno su saznavali da će Hari Kejn produžiti ugovor sa Bajernom, prema kojem će igrati na minhenskoj Alijanc areni i poslije 30. juna 2027, kada mu ističe postojeći ugovor.

Sve dileme biće brzo otklonjene, najkasnije do ponedjeljka uveče, ako ih uopšte ima.