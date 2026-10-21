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Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu? Bajern nije slučajno objavio ovu sliku

Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu? Bajern nije slučajno objavio ovu sliku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bajern Minhen je na društvenim mrežama nagovijestio da će Hari Kejn osvojiti Zlatnu loptu za najboljeg fudbalera svijeta.

Bajern Minhen objavio sliku Hari Kejna sa Zlatne lopte Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern Minhen nagovijestio je na društvenim mrežama da je njegov centarfor Hari Kejn (33) dobitnik ovogodišnje Zlatne lopte, nagrade za najboljeg igrača svijeta. "Uskoro počinje šou", objavili su Bavarci uz fotografiju engleskog centarfora u odijelu, na dodjeli nagrada.

Na taj način, Nijemci su podgrijali glasine da je ovo zaista godina u kojoj će Kejn biti krunisan za najboljeg fudbalera svijeta. Velika, svečana ceremonija biće održana u ponedjeljak, 26. oktobra - u čuvenom londonskom pozorištu "London Paladijum", a ne tradicionalno u Parizu.

Nezvanične informacije uveliko kruže i govore da će Kejn dobiti najprestižniju nagradu ispred žestoke konkurencije.

Anketa

Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026?

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  • Lionel Mesi

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  • Lamin Jamal

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  • Erling Haland

    0% (0)

  • Bruno Fernandeš

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  • Hari Kejn

    14.29% (2)

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Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026?

Rezultati

Kejn je kroz karijeru boravio na gala-večeri u Parizu i 2024. dobio nagradu "Gerd Miler", namijenjenu najboljem strijelcu. Englez je tada bio osvajač "Zlatne kopačke" Evrope i po svemu sudeći ovog mjeseca mogao bi da toj nagradi doda i onu najvredniju - Zlatnu loptu Frans fudbala.

Naravno, bilo bi to apsolutno opravdano, jer je za svoj klub i zemlju prošle sezone postigao 72 gola, odbranio titulu Bundeslige i predvodio Englesku do polufinala i trećeg Svjetskog prvenstva, sa šest golova u Americi.

Bajern možda htio nešto drugo da kaže

Prethodnih dana engleski mediji ekskluzivno su saznavali da će Hari Kejn produžiti ugovor sa Bajernom, prema kojem će igrati na minhenskoj Alijanc areni i poslije 30. juna 2027, kada mu ističe postojeći ugovor.

Sve dileme biće brzo otklonjene, najkasnije do ponedjeljka uveče, ako ih uopšte ima.

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Tagovi

Hari Kejn FK Bajern Minhen Zlatna lopta

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