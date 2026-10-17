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RB Lajpcig znao da šokira Bajern - ali to je "daleka prošlost": Mašinerija iz Minhena šest puta tresla mrežu!

RB Lajpcig znao da šokira Bajern - ali to je "daleka prošlost": Mašinerija iz Minhena šest puta tresla mrežu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Nekad je ovo bio derbi...

Bundesliga Bajern RB Lajpcig Izvor: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP / Profimedia

Znao je RB Lajpcig prije nekoliko godina da obori na pleća igrače Bajerna i upiše neke velike pobjede. Tako su u maju 2023. godine igrači RB Lajpciga šokirali Bavarce na Alijanc Areni (1:3) i zamalo ih ostavili bez titule, a zatim im par mjeseci kasnije "ukrali" trofej u Superkupu (0:3), koji je Bajern do tog momenta osvojio tri puta uzastopno.

Sada su ti šokovi, čini se, daleka prošlost – u 2026. godini Bajernu je i u prvom poluvremenu bilo dovoljno samo dvadesetak minuta da postigne po tri gola (6:1)!

Tako je ove subote u periodu od 12. do 34. minuta čak tri lopte poslao u mrežu današnjeg gosta i već do pauze trasirao put ka četvrtoj pobjedi u ovosezonskoj Bundesligi. U nastavku je Bajern pogađao u 47, 52. i 69. minutu, da bi RB Lajpcig uspio u prvom minutu nadoknade ublaži i te kako bolan potaz prvim pogotkom bivšeg prvotimca Crvene zvezde Andrije Maksimovića u Bundesligi.

Het-trik je u večerašnjem susretu ostvario Luis Dijaz, koji je dva od tri pogotka postigao u drugom dijelu. Sa druge strane, po jednom su gostujuću mrežu uspijevali da pogode Aleksandar Pavlović, Majkl Olise i Hari Kejn.

Ovim trijumfom mašinerija iz Minhena vratila se na prvo mjesto. Lidersku poziciju je ispustila Borusija Dortmund, koja je ranije tokom dana remizirala na gostujućem terenu sa Union Berlinom (0:0). "Milionerima" sa Vestfalena je to bio 14. bod od starta sezone, koliko nakon ove pobjede ima i Bajern.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Bundesliga FK Bajern Minhen RB Lajpcig fudbal

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