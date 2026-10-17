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Razbijena glava i krv na licu: Džeko zbog povrede nije završio meč sa Majncom

Razbijena glava i krv na licu: Džeko zbog povrede nije završio meč sa Majncom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Edin Džeko je u 60. minutu morao da izađe iz igre.

Povreda Edina Džeke u Bundesligi Izvor: Ralf Treese / DeFodi Images / Profimedia

Ermedin Demirović je imao dan za zaborav u Bundesligi, a neće po dobrom ovu subotu pamtiti ni Edin Džeko.

Doskorašnji kapiten reprezentacije BiH je sa svojim Šalkeom dočekao tim Majnca. Plavi iz Gelzenkirhena su upisali minimalan poraz (0:1), a veteran u domaćem taboru je igru morao da napusti pola sata prije kraja. Doživio je Džeko, naime, povredu glave prilikom jednog duela, pa je uz krv na licu prepustio mjesto na terenu Dženanu Pejčinoviću.

Bio je ovo Džekin peti ligaški nastup za tim iz Gelzenkirhena od starta sezone, a drugi put je zaigrao od prvog minuta. Nije, međutim, uspio da se upiše u strijelce, a igru je napustio u 60. minutu.

U klub je, inače, stigao početkom godine iz Fiorentine, a u 11 mečeva u Cvajti postigao je 6 golova i dao značajan doprinos povratku kluba u elitni rang fudbala u Njemačkoj.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Bundesliga Šalke Edin Džeko fudbal Majnc

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