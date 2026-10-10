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Nojer se obrukao poslije samo šest sekundi: Kiks golmana Bajerna kakav dosad nije viđen

Nojer se obrukao poslije samo šest sekundi: Kiks golmana Bajerna kakav dosad nije viđen

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Manuel Nojer je primio gol za šest sekundi, što je dosad neviđena situacija kad je u pitanju iskusni golman

Manuel Nojer primio bizaran gol u šestoj sekundi Izvor: Screenshot/Twitter/@BestSavesGK

Manuel Nojer napravio je nevjerovatan kiks na samom početku bavarskog derbija, pošto je Bajern Minhen primio gol već u šestoj sekundi utakmice protiv Augzburga. Iskusni golman odlučio je da se poigra sa loptom daleko od svog gola, ali je njegov pokušaj dodavanja preko protivničkog igrača završio na najgori mogući način.

Nojer je dobio loptu nakon početnog udarca i pokušao da prebaci Robina Felhauera, koji je krenuo u presing. Međutim, fudbaler Augzburga pročitao je namjeru čuvara mreže, presjekao dodavanje i odmah krenuo ka golu. Nije mu bilo teško da iskoristi poklon i smjesti loptu u mrežu, čime je domaćem timu donio prednost praktično prije nego što je utakmica i počela.

Pogledajte situaciju koja je koštala Nojera i Bajern ranog gola:

Golman Bajerna ostao je zatečen sopstvenom greškom, a ubrzo se izvinio saigračima. Sada je na ekipi iz Minhena da pokuša da nadoknadi šokantan početak i vrati se u meč.

Nojer je tokom karijere navikao navijače na izlete van kaznenog prostora i rizična rješenja s loptom u nogama. Takav stil igre često mu je donosio pohvale, ali je znao da dovede i do ozbiljnih grešaka. Ipak, teško je sjetiti se trenutka u kojem je njegov rizik tako brzo kažnjen - i to već u šestoj sekundi bavarskog derbija.

Na kraju je meč završen bez pobjednika - 2:2, s tim da su Bavarcima poništena čak tri gola - sve tri zbog ofsajda. Saibiri i Braun pogađali su za Bajern, dok je za Augzburg, osim Felhauera, pogodio Ribeiro.

Bajern Minhen tako nije uspio da iskoristi kiks Borusije, pa tim iz Dortmunda i nakon ovog kola ostaje lider. 



Standings provided by Sofascore

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Tagovi

Bundesliga FK Bajern Minhen Augzburg Manuel Nojer

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