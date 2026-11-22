Košarkaši Borca slavili kao gosti protiv Gradine iz Srebrenika.

Izvor: ABA liga 2/KK Borac Wwin

Košarkaši Borca upisali su peti prvenstveni trijumf u sezoni. Tim Marka Šćekića slavio je u Srebreniku protiv domaće Gradine 76:68 i tako stigao do očekivanog trijumfa.

Iako su gosti iz Banjaluke u ovaj meč ušli kao favoriti, morali su dobro da se namuče da savladaju Srebreničane. Ubjedljivo vođstvo u prvoj četvrtini (25:16) omogućilo im je nešto mirniju igru, ali su domaći prijetili i nisu dali "crveno-plavima" da se opuste.

U finišu meča domaći su stigli na samo četiri poena zaostatka, ali nisu imali snage za potpuni povratak. Banjalučani su odbili ovaj nalet i upisalo novi trijumf u Ligi BiH.

Matija Tomašević odigrao je sjajan meč i zabilježio dabl-dabl učinak - ubacio je 16 poena i imao isto toliko skokova. Nikola Šarić je sa 23 poena bio najefikasniji u pobjedničkom sastavu, gdje su se još istakli Boris Dragojević sa 14 i Srđan Adamović sa 10 poena.

Stefan Milošević (Gradina) sa 25 poena bio je igrač sa najviše poena na meču, dok je u poraženom timu dvocifren učinak imao još samo Haris Ćurevac. Ubacio je 14 poena.