Borac se razigrao, Orlovik bez šanse u "Boriku"

Banjalučani zabilježili treći trijumf u košarkaškoj Ligi BiH.

Izvor: Druga ABA liga/KK Borac Wwin

Banjalučki Borac bez većih problema savladao je Orlovik95:72. Tim iz Žepča nije bio dostojan rival "crveno-plavim" u "Boriku", pa su domaći stigli do izuzetno ubjedljive pobjede u košarkaškoj Ligi BIH.

Prva četvrtina bila je koliko-toliko izjednačena (24:21), a onda su domaći preuzeli stvar u svoje ruke i naredna dva kvartala riješili u svoju korist velikom razlikom (22:13, 27:12).

Ogromni minus nije dopuštao gostima da se približe, pa su Banjalučani rutinski priveli meč kraju i nanijeli Orloviku drugi poraz u sezoni. Gosti su u finišu samo uspjeli da ublaže poraz. Posljednju četvrtinu riješili su u svoju korist rezultatom 26:22.

Matija Tomašević predvodio je Borac sa dabl-dabl učinkom od 20 poena i 11 skokova, a još su se istakli Viktor Đurović (15), Nikola Šarić (13), Boris Dragojević (11) i Vasilije Stojić (10 poena). U poraženom timu bolji od ostalih bio je Emir Ahmedović, strijelac 21 poena, a uz njega su dvocifren učinak imali Ramo Rizvić (13 poena), Hakim Delić i Edin Preldžić (10 poena).



