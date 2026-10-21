Poraz crveno-plavih na startu ABA 2 lige: Mornaru bodovi u Boriku

Tim Marka Šćekića poražen je u dvorani Borik u susretu sa timom iz Bara.

Izvor: KK Borac Banja Luka

Nisu igrači KK Borac Banja Luka u duelu sa Mornarom iz Bara, na otvaranju ABA 2 lige, uspjeli da zaliječe rane iz Donjeg Vakufa i okršaja sa Promom. Tim Marka Šćekića odigrao je još jedan egal-meč, ali je i ovog puta kao rival izašao protivnik – Barani su u Boriku upisali pobjedu razlikom od četiri poena (73:77).

Presudne poene Mornar je na kraju postigao sa linije za slobodna bacanja. Nakon što je Nikola Šarić promašio šut za tri poena pri rezultatu 71:72, na nešto manje od dva minuta do kraja, i propustio priliku da omogući prvo vođstvo svom timu na utakmici, prvo je oba "penala" realizovao Tarik Entoni Kul.

Osam sekundi prije kraja je polaganje pogodio Nejtan Džonson za 73:75 na semaforu, domaći su načinili prekršaj, ali nije to omelo smirenog Entonija Brauna koji je oba puta bio precizan u šutu za jedan poen.

Izvor: KK Borac Banja Luka

U ekipi KK Borac Banja Luka prvo ime u košgeterskom smislu bio je Matija Tomašević, koji se zaustavio na 15 poena, čemu je dodao i osam skokova. Srđan Adamović je uknjižio dabl-dabl, sa 14 poena i 13 skokova, dok je već pomenuti Šarić meč završio sa 11 poena. Za domaće je nerješiva enigma bio spomenuti Braun, koji je sa 26 poena bio najefikasniji igrač susreta.

Naredni meč u ABA ligi KK Borac Banja Luka će odigrati 29. oktobra u Novom Sadu protiv Vojvodine, koja je u prvom kolu porazila tim Šenčura.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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