logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poraz crveno-plavih na startu ABA 2 lige: Mornaru bodovi u Boriku

Poraz crveno-plavih na startu ABA 2 lige: Mornaru bodovi u Boriku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Tim Marka Šćekića poražen je u dvorani Borik u susretu sa timom iz Bara.

Nikola Šarić Izvor: KK Borac Banja Luka

Nisu igrači KK Borac Banja Luka u duelu sa Mornarom iz Bara, na otvaranju ABA 2 lige, uspjeli da zaliječe rane iz Donjeg Vakufa i okršaja sa Promom. Tim Marka Šćekića odigrao je još jedan egal-meč, ali je i ovog puta kao rival izašao protivnik – Barani su u Boriku upisali pobjedu razlikom od četiri poena (73:77).

Presudne poene Mornar je na kraju postigao sa linije za slobodna bacanja. Nakon što je Nikola Šarić promašio šut za tri poena pri rezultatu 71:72, na nešto manje od dva minuta do kraja, i propustio priliku da omogući prvo vođstvo svom timu na utakmici, prvo je oba "penala" realizovao Tarik Entoni Kul.

Osam sekundi prije kraja je polaganje pogodio Nejtan Džonson za 73:75 na semaforu, domaći su načinili prekršaj, ali nije to omelo smirenog Entonija Brauna koji je oba puta bio precizan u šutu za jedan poen.

Izvor: KK Borac Banja Luka

U ekipi KK Borac Banja Luka prvo ime u košgeterskom smislu bio je Matija Tomašević, koji se zaustavio na 15 poena, čemu je dodao i osam skokova. Srđan Adamović je uknjižio dabl-dabl, sa 14 poena i 13 skokova, dok je već pomenuti Šarić meč završio sa 11 poena. Za domaće je nerješiva enigma bio spomenuti Braun, koji je sa 26 poena bio najefikasniji igrač susreta.

Naredni meč u ABA ligi KK Borac Banja Luka će odigrati 29. oktobra u Novom Sadu protiv Vojvodine, koja je u prvom kolu porazila tim Šenčura.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA 2 košarka KK Borac KK Mornar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC