Crveno-plavima malo +19 u Donjem Vakufu: Prvi poraz Banjalučana u ligi BiH

Imali su igrači KK Borac Banja Luka prednost od 19 poena (14:33) tokom druge dionice, ali su parket dvorane u Donjem Vakufu ipak napustili pognute glave.

Izvor: KK Borac Wwin

KK Borac Banja Luka je uknjižio ove subote prvi poraz u ligi BiH.

Ekipa Marka Šćekića je u prva dva kola porazila Radnički iz Goražda (82:87) i mostarski Zrinjski (76:66), ali se večeras kao nepremostiva prepreka pokazao Promo iz Donjeg Vakufa (72:69), kojim kao trener komanduje banjalučki strateg Slobodan Ninić.

Gosti su u drugoj dionici stekli prednost od 19 poena (14:33), nakon što su od rezultata 12:16 napravili veliku seriju (2:17). Na "velikom odmoru" je kapital ekipe iz Banjaluke iznosio 13 poena (33:46), ali je Promo u nastavku pružio daleko bolju igru od mladog banjalučkog tima.

Tako je odmah u prva dva minuta treće četvrtine istopio prednost crveno-plavih, napravivši seriju 12:0 za 45:46 na semaforu. Trajalo je od tog trenutka pa do kraja meča nadmudrivanje na terenu, da bi na kraju Promo poslije dramatične završnice proslavio trijumf.

Ključne su se na kraju pokazale dvije trojke koje su postigli domaći za samo pola minuta. Prvo je pri rezultatu 66:69 dalekometni šut pogodio Brenton Naper za egal, da bi ubrzo poentirao i Demarion Karl Votson za vođstvo žutih iz Donjeg Vakufa.

Ispostavilo se na kraju da je rezultat 72:69 bio i konačan, pošto su i jedni i drugi propustili da realizuju nekoliko šuteva iz igre u preostalom vremenu.

Na kraju je Nikola Šarić, nekoliko sekundi prije kraja, stao na liniju za slobodna bacanja. Promašio je prvo, a potom namjerno nije realizovao drugo u nadi da će se lopta odbiti do nekog od njegovih saigrača koji bi potom eventualnom trojkom omogućio igranje produžetka.

Nije, ipak, do toga došlo, pa je Promo nakon dva poraza u isto toliko kola (Zrinjski 86:65 i Leotar 68:60) proslavio prvu pobjedu, u premijernom meču pred domaćom publikom.

Najbolji strijelac meča bio je već pomenuti Demarion Karl Votson meč završio sa 24 poena, čemu je dodao i 15 skokova. U dresu KK Borac Banja Luka istakli su se takođe pomenuti Nikola Šarić, ali i Viktor Đurović, koji su postigli po 16 poena.

Pred igračima KK Borac Banja Luka je sada početak takmičenja u ABA 2 ligi. Za prvog rivala će, na domaćem terenu, imati Mornar iz Bara, a utakmica se igra 21. oktobra u Boriku od 18.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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