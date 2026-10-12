Borac se mučio, ali "slomio" Zrinjski: Druga pobjeda "crveno-plavih" u Ligi BiH

Odličan start Banjalučana u domaćem prvenstvu.

Izvor: Promo/KK Borac

Nakon gostujućeg trijumfa protiv Radničkog iz Goražda (87:82), u drugom kolu Lige BiH košarkaši Borca ugostili su mostarski Zrinjski i stigli do novog prvenstvenog trijumfa.

Bilo je oscilacija u igri tima Marka Šćekića, ali je na kraju ipak zabilježen siguran trijumf 76:66.

BORAC - ZRINJSKI 76:66 (25:27, 15:7, 19:18, 17:14)

Odlično je Borac ušao u meč i napravio 6:0 za minut, međutim gosti su se brzo vratili u meč i preokrenuli. Početkom prve četvrtine stigli su do prednosti 15:13, a onda i do pet poena razlike (13:18). Očuvali su Mostarci rezultatski plus i na prvi odmor otišli sa 27:25.

I drugu četvrtinu Banjalučani su otvorili bolje. Odlično je funkcionisala odbrana, mada napad nije bio previše efikasan, ali je ipak viđen preokret. Mali broj poena postignut je u drugom kvartalu, koji su "crveno-plavi" riješili u svoju korist rezultatom 13:7, za vođstvo na poluvremenu 40:34.

Nakon poprilično izjednačene treće četvrtine (19:18), početkom četvrte Banjalučani su stigli do dvocifrene prednosti (62:52) i time najavili drugi trijumf u sezoni.

SLAVLJE SLAVIJE Večeras je odigran još jedan meč Lige BiH, a Slavija je bila bolja od Širokog 106:96.

Nikola Šarić sa 20 poena predvodio je Borac, 14 je ubacio Boris Dragojević, a Srđan Adamović imao je dabl-dabl ućinak - 13 poena i čak 14 skokova. Nejt Džonson dodao je 11 poena. U gostujućem timu trojica igrača imala su dvocifren učinak - Trevante Anderson (15 poena), Ajzaja Rejndž (15) i Vilijam Kondrat (10).

U narednom kolu Borac će u goste Promu, dok Zrinjski dočekuje Orlovik.