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Banjalučki "vrtić" krenuo pobjedom: Mladi tim crveno-plavih slavio u Goraždu

Banjalučki "vrtić" krenuo pobjedom: Mladi tim crveno-plavih slavio u Goraždu

Izvor mondo.ba
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KK Borac Banja Luka je trijumfovao na startu lige BiH.

KK Borac Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

Drastično podmlađeni tim KK Borac Banja Luka pobjedom je otvorio nastup u novoj sezoni lige BiH. Tim Marka Šćekića gostovao je ove nedjelje u Goraždu, gdje je porazio domaći Radnički, debitanta u bh. prvenstvu, razlikom od pet poena (82:87).

Pobjeda je, pokazalo se, ovjerena u prvih pet minuta posljednje četvrtine. Gosti su od plus pet (59:64) serijom 13:3 stigli do 62:77, pa su preostali dio završnog kvartala iskoristili da rutinski privedu kraju stvari na parketu.

Nisu igrači Radničkog večeras imali rješenje za kapitena i plejmejkera KK Borac Banja Luka Borisa Dragojevića, koji je u pobjedi učestvovao sa 22 poena. Odličan posao odradio je, takođe, i tandem krilnih centara Matija Tomašević – Vasilije Stojić. Prvi, prošlosezonski član SC Derbija, zaustavio se na 17, dok je drugi, koji je u protekloj takmičarskoj godini branio boje Studenta, upisao dva manje.

Ekipi iz Goražda nije pomogla ni sjajna partija kapitena Adija Alikadića, koji je utakmicu okončao sa 27 poena.

KOŠARKAŠKA LIGA BiH – 1. kolo

Subota:

Slavija – Leotar 75:85
Drina – Igman 76:88
Mladost – Basket 64:71
Sloboda – Orlovik 81:84

Nedjelja:

Radnički – Borac Banja Luka 82:87

5. oktobar:

Široki – Gradina
Zrinjski - Promo

(mondo.ba)

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Tagovi

KK Borac košarka Košarkaška liga BiH

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