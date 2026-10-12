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Banjalučki klubovi žele izmještanje sajmova iz "Borika": Traže hitan sastanak sa gradonačelnikom! 3

Banjalučki klubovi žele izmještanje sajmova iz "Borika": Traže hitan sastanak sa gradonačelnikom!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Zajedničko saopštenje potpisali su korisnici dvorane Borik, ali i Rukometni savez regije Banjaluka i Udruženje simpatizera Borca "Crveno-plavi".

Banjalučki klubovi traže izmještanje sajmova iz Borika Izvor: PROMO/SC Borik

Klubovi-korisnici dvorane Borik potpisali su ovog ponedjeljka zajedničku inicijativu u kojoj se od Grada Banjaluka traži izmještanje svih sajamskih aktivnosti iz ovog objekta.

Inicijativu, u koju portal MONDO ima uvid, potpisali su RK Borac m:tel, ŽRK Borac, KK Akademac, KK Borac Banja Luka, OK Borac, ŽOK Borac i ŽOK BL Volej, kao i Rukometni savez regije Banjaluka i Udruženje simpatizera Borca "Crveno-plavi".

"Mislimo da je krajnje vrijeme da svi sportski klubovi koji koriste Sportsku dvoranu 'Borik' zajednički upute zvaničnu inicijativu Gradu Banjoj Luci i nadležnim gradskim institucijama.

Ovom inicijativom tražimo da Grad Banja Luka konačno obezbijedi odgovarajući sajamski prostor za održavanje sajamskih i drugih sličnih manifestacija, kako se Sportska dvorana 'Borik' više ne bi koristila u te svrhe.

Poseban problem predstavlja činjenica da se dvorana svake godine zauzima preko šezdeset dana. Od toga u posljednjih 30 dana, čak 22 dana, upravo u periodu kada se klubovi nalaze u završnoj i najvažnijoj fazi priprema za predstojeću takmičarsku sezonu, a pri tome nisu obezbijeđeni adekvatni zamjenski termini. Na taj način klubovima se onemogućava redovan trenažni proces, remeti plan priprema i stvaraju dodatni organizacioni i finansijski problemi.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ovakva praksa ponavlja se iz godine u godinu, a odluke o zauzimanju dvorane donose se bez blagovremenog dogovora i ozbiljnih konsultacija sa klubovima, iako su predstavnici klubova i ranije upozoravali na posljedice.

Od Gradske uprave Banja Luka tražimo:

- da obezbijedi trajno i odgovarajuće rješenje za održavanje sajamskih manifestacija izvan Sportske dvorane 'Borik';

- da se dvorana 'Borik' prvenstveno koristi za sportske treninge i takmičenja, u skladu sa njenom osnovnom namjenom;

- da se prije utvrđivanja termina svih manifestacija koje mogu uticati na redovan rad klubova obavezno obave konsultacije sa korisnicima dvorane;

- da se klubovima blagovremeno dostavlja godišnji kalendar zauzetosti dvorane, kako bi mogli planirati treninge, pripreme i takmičenja;

- da se, do pronalaženja trajnog rješenja, klubovima obezbijede odgovarajući zamjenski termini i prostor.

Ova inicijativa nije usmjerena protiv nikoga direktno. Njen cilj je da Banja Luka dobije primjeren i trajan sajamski prostor, a da Sportska dvorana 'Borik' ostane dostupna sportistima i klubovima, naročito u najvažnijem periodu priprema za takmičarsku sezonu", navedeno je u zajedničkom saopštenju, uz napomenu:

"Zahtijevamo hitan sastanak sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem za utorak 13. oktobar u 15 časova u Konferencijskoj sali SD Borik, inače ćemo biti primorani da blokiramo svaku narednu manifestaciju koja ne bude u skladu sa dogovorom sa klubovima."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

KK Borac RK Borac ŽRK Borac OK Borac ŽOK Borac BL Volley KK Akademac Udruženje "Crveno-plavi" Rukometni savez regije Banjaluka SC Borik

Komentari 3

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Pola pola

Tu se neko opasno uplusava, ima tu posla i za policije. Podrška klubovima

Marinko

@Pola pola Mislis na Denisa ili nekoga drugog?

Borik

Puna podrška klubovima, red je da se konačno više riješi ovaj problem. Sramota je da sajmovi i takmičenja u plesu imaju prednost nad klubovima u sportskoj dvorani

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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