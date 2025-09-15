Direktor SC Borik Nenad Talić: Radnici s pravom traže isplatu plata, poslujemo pozitivno već šest godina

Nenad Talić, direktor SC Borik u izjavi za MONDO istakao je da podržava radnike koji su najavili štrajk ukoliko im Gradska uprava Banjaluka ne isplati zarađene plate.

Direktor Sportskog centra „Borik“ Nenad Talić izjavio je da u potpunosti razumije i podržava radnike ove ustanove, koji razmišljaju o štrajku ukoliko im ne bude isplaćena avgustovska plata.

On je naglasio da problem nije u poslovanju SC „Borik“, već u obavezama Gradske uprave Banjaluke, koja preko trezora vrši isplatu.

"Sportski centar Borik već šest godina posluje pozitivno i svake godine zaradi više novca nego što mu je budžetom obezbijeđeno. Nikada nismo potrošili sav iznos sredstava koja dobijemo, a prihode od iznajmljivanja prostora, ulaznica ili ugostiteljskih usluga uplaćujemo direktno u gradski budžet. Dakle, plata radnika su obezbijeđene, ali one zavise od odluke grada", rekao je Talić.

Potom je pojasnio da Borik ima budžet od 3.5 miliona godišnje, ali da više novca iz dvorane završi u gradskom budžetu Banjaluke.

"Budžet Sportskog centra Borik je sad tri i po miliona, i mi bismo trebali da zaradimo ta tri i po miliona u toku godine kroz sportske, kulturne, ugostiteljske i sve druge usluge. Za posljednjih šest godina, Borik svake godine zaradi više od tog predviđenog budžeta. Mi dakle imamo priliku da zaradimo i vratimo novac u budžet grada. Sve što se uplati u dvorani, sve ide u gradski budžet. Kad se iznajmi poslovni prostor, kad u restoranu u okviru dvorane platite piće i hranu sve to ide u budžet grada".

Talić je podsjetio da su plate zaposlenih u „Boriku“ decenijama bile redovne i da se nikada nije kasnilo, zbog čega je sadašnja situacija izazvala zabrinutost među radnicima.

"Radnici su razočarani jer su navikli da njihove zarade budu redovno isplaćivane. Ne želimo da dođemo u situaciju da se zatvori još jedan sportski objekat u Banjaluci. Nadam se i vjerujem da će grad ispuniti svoju zakonsku obavezu i radnicima isplatiti zarađene plate", poručio je Talić.

Osim SC „Borik“, plata za avgust nije isplaćena ni zaposlenima u Centru za socijalni rad.

Oglasila se i Gradska uprava

Iz Gradske uprave Banjaluka su za Nezavisne novine istakli da u budžetu nema dovoljno sredstava za isplatu uvećanih plata.

"Gradska administracija traži saradnju sa ustanovama, a sve kako bi do povećanja dolazilo svim budžetskim korisnicima i dinamikom kakva je moguća i u skladu sa prihodima. Priliv novca u budžetu nije dovoljan da bi se plate povećavale, pogotovo ne u ovom trenutku i bez ozbiljne finansijske analize,te bez saglasnosti osnivača - grada Banjaluka i gradonačelnika", ističe iz GU Banjaluka, navodeći da je potrebno da se razgovara "jer bi se tada moglo pronaći rješenje, a samovoljno podizanje plata šteti svima".

