Riga donijela pun kofer briga za Srbiju: Njemačka je šampion Evrope, a šta sad čeka "orlove"?

Srbija je ispala u osmini finala, Njemačka je osvojila Evropsko prvenstvo, a šta sve sad čeka srpski tim? /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: MN PRESS

Nemačka je šampion Evrope i svijeta. Titula u Manili, pa titula u Rigi, sve u razmaku od samo dvije godine. Isak Bonga donio je veliki preokret protiv Turske i zlatnu medalju u nevjerovatno uzbudljivom meču (88:83). Turci su imali prednost u većem dijelu, bili bliži, a onda se pojavio košarkaš Partizana, uz nestvarnog Denisa Šrudera.

MVP finala bio je Bonga, MVP turnira Šreder, a ono što najviše zanima javnost u Srbiji sada je - šta čeka našu reprezentaciju? Ono što se može zaključiti je da je Riga donijela pun kofer briga za "orlove". Glavno pitanje i ono što svi čekaju je ko će da bude novi selektor. Svetislav Pešić je potvrdio da više neće voditi reprezentaciju i da je to konačna odluka. Prvi čovjek KSS Nebojša Čović je potvrdio da će uskoro da se vode razgovori sa njegovim nasljednikom.

Ugovor selektora Pešića traje do kraja mjeseca i onda će morati da se riješi to pitanje što pre. Uz sve to ne treba zaboraviti i da vremena ima malo, pošto kvalifikacije za Mundobasket počinju već krajem novembra. Da sve ovo ima neku dodatnu simboliku postarali su se upravo Nijemci koji su poslednji put bili evropski prvaci 1993. godine baš sa Pešićem na mjestu selektora.

Pita se i Pešić, a vremena nema

Ko će biti novi selektor? Spekuliše se o mnogim imenima, navodno je prvi na listi Dušan Alimpijević, ali nije jedini. Tu su Saša Obradović, Saša Đorđević, mada jedan detalj ne treba zaboraviti. I Pešić i Čović su ranije pričali da će upravo Kari imati važnu riječ u imenovanju novog selektora, tačnije u predlaganju njegovog nasljednika i da je to zaslužio zbog svega što je uradio za nacionalni tim.

Šta to znači? Moglo bi to da znači i da bi moglo da nas dočeka i neko iznenađenje na toj poziciji, da li neko od njegovih pomoćnika poput Marka Marinovića ili možda neko ko se uopšte ne spominje? Sve to su potencijalne opcije. Ono što je jasno jeste da vremena nema. Srbija igra protiv Švajcarske 27. novembra kod kuće, pa protiv Bosne i Hercegovine u gostima 30. novembra. Tada će na klupi biti neko drugo ime. Ko? Saznaćemo vrlo brzo, oktobar se bliži...

Još jedan od problema za novog selektora biće i taj što neće moći da računa sigurno na NBA igrače, a mala je verovatnoća da će tu biti i igrača iz Evrolige.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!