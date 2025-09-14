"Zakasnili smo godinu dana": Potpuni haos poslije debakla, ne zna se ko je selektor ni ko će igrati

Žarko Paspalj smatra da KSS nije uradio posao kako treba, dok Nebojša Čović najavljuje turbulentan period.

Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Legendarni košarkaš Žarko Paspalj gostovao je na televiziji "K1" i tom prilikom se osvrnuo na neuspjeh reprezentacije Srbijena Eurobasketu. Generacija predvođena Nikolom Jokićem je doživjela debakl, a da li će jedan od najboljih igrača planete ponovo obući nacionalni dres i kada? Paspalj smatra da će to umogome zavisiti od novog selektora, ali da već kasnimo...

''Biće jako teško... Bilo je: Jokić, Jokić, Jokić.... Potrošili smo ga, igrao je protiv svih. Vidjećemo ko će biti novi selektor", reko je Paspalj.

Kao prvi kandidati za Pešićevog nasljednika spominju se Saša Obradović i Dušan Alimpijević, međutim, još nema konkretnih pregovora.

''Oni su tu, slobodni. Nemamo problema sa trenerima. Bilo bi dobro da ima dobru komunikaciju sa Jokićem, ali ne možemo da se bavimo samo hoće li on da dođe ili ne. Ne radi se tako, Savez, ko god da ga vodi, mora da ima neke planove. Prije početka sezone da znaš da li imaš vizuju ko će da igra, da li je vrijeme za promjene, nove igrače", rekao je legendarni as.

Smatra da je KSS već izgubio dragocjeno vrijeme i da bi trebalo da već ima jasan plan za narednih godinu dana. Pešić je odlučio prošlog ljeta da ostane na klupi Srbije, ali nije time učinio uslugu srpskoj košarci.

"Mi smo okasnili godinu dana, sve što će se desiti sad trebalo je prošle godine. Ne možeš a da se ne vratiš na one izjave, neće da bude trener, a onda potpiše za sedam dana. Ostavlja utisak da vodiš računa više oko svog ugovora nego reprezentacije. To je loš početak. Uradio je Kari mnogo dobrih stvari, komunikacija sa igračima, koji nisu bili sigurni da li hoće ili neće da igraju. Mislim na Jokića, zato ga je zvao šest puta dnevno... Možda nije tako bilo, ali šta sad? Imamo toliko trenera, pet ili šest'", objasnio je Paspalj.

Pred KSS-om veliki posao

Nebojša Čović

Izvor: Youtube/ RTS Jutarnji program - Zvanični kanal

Reprezentaciju Srbije sada čekaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje počinju u novembru gdje neće moći da računa na najveće uzdanice. Tako da ne znamo ni ko će voditi tim, a ni ko će biti selektor.

"Zavisi koga ćemo imati. Mi do 1. oktobra moramo da imamo spisak 30 igrača. Gotovo ne možemo da računamo na igrače iz EL, NBA sigurno ne može. To sve moramo iz ove naše kompozicije. Neophodno je maksimalno jedinstvo. Nije lako doći do 30 igrača, a garantovati uspjeh. Treba se kvalifikovati za Svjetsko prvenstvo. Imamo prozor novembar, februar, pa jun/jul. Nije to naivna misija, nije naivan posao", rekao je Čović.