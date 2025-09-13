logo
Svetislav Pešić rekao sve o povredama Srbije: Pola tima imalo probleme, "orlove" snašlo sve što je moglo

Autor Nikola Lalović
0

Svetislav Pešić je otkrio sve o problemima sa povredama koje je imao srpski tim tokom Eurobasketa u Letoniji.

Pola tima Srbije bilo povrijeđeno na Eurobasketu Izvor: MN Press/TV Arena sport/SCreenshot

Srbija je ispala sa Eurobasketa već u osmini finala porazom od Finske, a jedan od razloga za to su bili i brojni problemi sa povredama koji su pogodili naš tim. O tome je prvo pričao predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović, a sada se o toj temi oglasio i selektor Svetislav Pešić.

Sad već bivši prvi čovjek struke nacionalnog tima pričao je o kritikama na njegov račun, govoru koji je održao igračima nakon poraza u Rigi, ali i o problemima sa zdravljem koji su mučili srpski tim tokom cijelog turnira.

"Pobijedili smo, ali smo zbog povrede izgubili kapitena Bogdanovića do kraja šampionata.Od te utakmice pa sve do kraja igrači koji su mogli svojim kvalitetima da nadoknade izostanak Bogdanovića bili su kontinuirano, zbog povreda i bolesti, nesposobni da to urade. Pobijedili smo domaćina Letoniju. Sa Turskom smo odigrali na dobrom nivou, bila je to veoma kvalitetna utakmica. Nažalost, zbog povreda smo izgubili Avramovića i Vukčevića. I pored velike želje Gudurića i napora medicinskog tima, to nije dalo rezultate, tako da on do kraja prvenstva nije mogao da igra na svom poznatom nivou", rekao je za "Politiku" Svetislav Pešić. 

Pre samog početka Mundobasketa brinuli smo se kako su Dejan Davidovac i Vasilije Micić. Davidovac je na kraju otpao sa spiska, a Micić u posljednji čas uspio da se spremi dovoljno. Ipak očigledno je to ostavilo traga na njemu pošto je na prvenstvu postizao jedva četiri poena po meču. 

Zatim smo na meču sa Portugalom vidheli kako se pred samo poluvrijeme povređuje kapitan Bogdan Bogdanović. Ispostavilo se da je problem sa zadnjom ložom preveliki i da ga neće biti do kraja prvenstva. Zatim sljedeći problem za koji smo saznali je povreda Tristana Vukčevića. Nije ga bilo na meču sa Turskom zbog nje, a ni protiv Finske nije imao minute. 

Vidjeli smo da na meču sa Turskom i Aleksa Avramović takođe ima problema. Mučila ga je peta, a on je poslije ispadanja od Finske pričao da je mnogo više bilo problema u timu nego što je moglo da se nasluti. Na kraju, poslije takmičenja na Eurobasketu javio se Etore Mesina i rekao da se Marko Gudurić sa Evropskog prvenstva vratio sa upaljenim tetivama, tako da smo saznali da je i on igrao pod povredom. 

Tagovi

Svetislav Pešić košarka Srbija orlovi Eurobasket 2025

