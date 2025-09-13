"Nažalost, to je Srbija": Svetislav Pešić udario na kritičare koji "hoće samo zlato"

Svetislav Pešić se oglasio poslije neuspjeha košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Rigi i istakao da nedostaje stručna analiza situacije.

Izvor: MN PRESS

Svetislav Pešić je otkrio da više neće biti selektor Srbije, a nakon te odluke se oglasio i po pitanju kritika koje je dobijao na sopstveni račun poslije neuspjeha Srbije na Eurobasketu.

Sada je u razgovoru za "Politiku" istakao da život trenera nije lak, a smatra da nije bilo adekvatne stručne analize neuspjeha Srbije u Rigi. Većinu onih koji ga kritikuju Svetislav Pešić ne smatra za relevantne.

"Ta rečenica – život trenera nije bajka, izašla je iz mene poslije višedecenijskog trenerskog iskustva. To znači da nije sve med i mlijeko. Mi u Srbiji, koji volimo sport, a posebno košarku, trebalo bi da razmišljamo na koji način da se mijenjamo. Pre svega oni koji kreiraju javno mnjenje. Bez adekvatne stručne analize, razni, nazovi, stručnjaci plasiraju u javnost da je uspjeh samo osvajanje zlatne medalje, vjerovatno da bi svaki drugi uspjeh – osvajanje srebrne i bronzane medalje – bio neuspjeh. Nema analitičke, objektivne i stručne procjene kvaliteta naših protivnika. Nažalost, uspješni stručnjaci i bivši vrhunski igrači ne dobijaju priliku da kreiraju javno mnjenje", rekao je Svetislav Pešić.

"To je Srbija"

Poslije duge trenerske karijere kojoj je ovdje vrlo vjerovatno kraj istakao je da je morao da nauči da se nosi sa kritikama. Ipak društvena klima u Srbiji mu se, kako kaže, ne dopada.

"Nažalost, to je Srbija. Međutim, pošto sam puno godina proveo u dvije velike sportske zemlje – Njemačkoj i Španiji – naučio sam da su kritike sastavni dio trenerskog posla. I ako nisi spreman da prihvatiš kritike, onda ne možeš ni da budeš trener na nivou na kojem sam bio i jesam. Što se tiče Srbije, nažalost, mi imamo ukupno veliku krizu društvenog ponašanja, gdje se smanjila i socijalna i emocionalna empatija. I ja sam kao osoba, i kao trener, stvarno puno uložio da sve to razumijem i da se adaptiram. I mislim da sam uspio, jer mene ne dodiruju kritike, omalovažavanja od ljudi do kojih mi nije stalo", zaključio je Pešić.

