Niko nije htio da izađe pred medije poslije debakla? "Poslali klinca, ja to nikad ne bih uradio"

Milutin Aleksić i Mile Ilić se pitaju da li je ovo bila odluka selektora Svetislava Pešića.

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je debakl na Eurobasketu, pošto je eliminisana od Finske u osmini finala. Tokom prvenstva nismo čuli niti jednu riječ od Nikole Jokića, a najhrabriji poslije neuspjeha bio je najmlađi u timu Nikola Jović. On je vjerovatno jedina svijetla tačka "orlova" i nema sumnje da su dobili igrača na koga će reprezentacija moći da računa u budućnosti. Liderske osobine je pokazao kada se pojavio zajedno sa Pešićem na konferenciji za medije, iako to nije bio njegov posao.

"Zašto se najmlađi Nikola Jović pojavio pred medijima poslije poraza od Finaca", upitali su nekadašnji asovi Mile Ilić i Milutin Aleskić.

"Ti ispadaš sa prvenstva i guraš klinca", rekao je Ilić u svom pokastu "Jao Mile".

Aleksić smatra da je odgovornost definitivno trebalo da preuzme neko stariji. Zamjenik kapitena Stefan Jović ili Nikola Jokić.

"Meni je tu trebalo kapiten da izađe, ali kapiten se povrijedio, pa smo onda imali zamjenika kapitena. Onda je možda je Jokić bio simbol te reprezentacije, pogotovo u odsustvu Bogdana. Jedna dominantna figura, možda nije htio", rekao je Aleksić i zapitao se:

"Jeste vi izabrali da Jović izađe? (Misleći na Pešića) Možda nije, možda je tražio dobrovoljca, pa se momak prijavio. Možda niko nije htio, što opet govori o reprezentaciji. Kreni od sebe, da li bi ti sad u nekom kolektivu gdje si iskusniji, pustio neke dijete da izađe poslije debakla. Ja ne bih sigurno, to je nešto što treba da se čuje", naglasio je Milutin.

Šta je rekao Jović?

Košarkaš Majami Hita je očekivano bio razočaran poslije neuspjeha, ali je vrlo zrelo sumirao u nekoliko rečenica ono što se dogodilo.

"Čestitamo Fincima, odigrali su sjajnu utakmicu i od starta se vidjelo da nismo spremni došli. Ja sam najmlađi i od mene sve kreće, nisam bio spreman i oni su imali 20 ofanzivnih skokova što je neprihvatljivlo", rekao je Jović i dodao:

"Gledali smo film i spremili se, ali su uspjeli da budu bolji od nas. Imali su 13 šuteva više od nas, nisu imali neki bogzna kakav procenat, li su više šutirali i bili agresivni. Šta da kažem, kada se ovo desi... Znamo koliko smo dobri, a koliko su oni dobri i od starta nismo bili spremni."

Nikola Jokić će morati pred novinare

FIBA je najavila da će košarkaši koji ne daju izjave iz ličnih razloga u budućnosti biti sankcionisani. Uvođenje novog pravila će najviše pogoditi Nikolu Jokića koji nije želio da daje izjave u miks zoni, niti smo ga vidjeli na bilo kojoj zvaničnoj konferenciji tokom Evropskog prvenstva. Na kraju krajeva, to jeste njegov izbor, ali mnogima je nejasno to što nijedan dječak ili djevojčica nisu mogli da dobiju niti autogram, niti fotografiju, niti bilo koji dokaz da se košarka igra zbog navijača i da uživa u onome što radi. S druge strane, Luka Dončić je i nakon iscrpljujućeg meča sa Nijemcima i razočaravajućeg poraza u četvrtfinalu našao vremena da obraduje klince koji su ga neumorno čekali.