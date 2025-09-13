"Moram da kažem dvije stvari": Garbahosa se nije složio sa Pešićevim prijedlogom, nahvalio i sudije na Eurobasketu

Treneri, među kojima su Svetislav Pešić i Ergin Ataman, tražili su veći broj igrača u sastavu, a Horhe Garbahosa smatra drugačije. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: MN PRESS

Za zlato se na Eurobasketu bore Turska i Njemačka, za bronzu Grčka i Finska. Dan prije tih utakmica održana je konferencija za medije na kojoj su pričali predsjednik FIBA Evropa Horhe Garbahosa i izvršni direktor FIBA Evrope Kamil Novak. Jedna od tema bili su predlozi Svetislava Pešića i Ergina Atamana.

"Hvala vam što ste došli u ovolikom broju na konferenciju dan prije finala. Na društvenim mrežama smo oborili rekord sa prošlog Evropskog prvenstva, gledanost je velika, posebno kod mlađe publike. Pokazali smo da je ovo FIBA Evropsko prvenstvo postalo svjetski gledan događaj. Uveli smo i najnovije tehnologije, dobio sam mnogo pozitivnih komentara i od onih koji su dugo gledali NBA ligu i one koji su gledali prvi put. Posebno su pohvalili posebnu FIBA kameru koju smo koristili", rekao je Garbahosa.

Nastavio je da obrazlaže u istom dahu.

"Bavimo se razvojem košarke i nacionalnih timova. Najbolji primjer je Finska, ali tu su i druge zemlje. Vraćamo se u novembru kada krenu kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru 2027. godine. Košarka nikada ne staje. Čekaju nas dvije utakmice koje će sigurno da budu zanimljive. Naredni Eurobasket održaće se u Sloveniji, Estoniji, Grčka i Španija."

"Ne slažem se sa trenerima oko toga"

Pešić i Ataman su dvojica trenera koja su imala najviše žalbi na pravilo o dozvoljenom broju igrača u sastavu. Trenutno je to 12, a oni traže da bude 14 zbog svih problema sa povredama i situacijom na terenu. Njemačka će tako u finalu igrati sa desetoricom, zbog povreda...

"Moramo da kažemo dvije stvari, jedna stvar su povrede, druga stvar su više igrača u samom sastavu. Za tu drugu se ne slažem. Obično treneri koriste devet, deset igrača, sa te strane se ne slažem. Možemo da diskutujemo o tome da li bi Nijemci mogli da dovedu potencijalno povređene igrače. Hoću da objasnim bolje kako FIBA funkcioniše. Ove odluke se ne donose tako što se ja probudim ujutru i kažem da je to dobra odluka. Imamo komisiju koja se bavi time, tim temama. Ako postoji dobar prijedlog kako, šta i kako bi to moglo da se uradi, onda se čeka odluka. Otvoreni smo da diskutujemo. Ovaj Eurobasket je pokazao da imamo prostora za napredak za takve stvari."

Uslijedilo je i direktno pitanje o tome da li sa igračima priča na tu temu i šta oni kažu o većem broju igrača.

"Razgovaramo na formalan način i sa Dirkom Novickim i sa Sonjom Vasić koji su predstavnici igrača. Pričamo o tome, to je formalan način razgovora o toj temi. Na formalni način sam upoznao mnoge od njih i pričali smo direktno. Iskreno. Nama je veoma važno mišljenje igrača, ali ne samo njihovo, pitamo i trenere i federacije, nije ovo samo o interesu igrača. Nije perfektan scenario kao sa Njemačkom koja igra sa desetoricom. Šta je rješenje? Da taj igrač trenira kod kuće i da se možda ne pridruži timu ako nema povreda, što naravno želimo da ih ne bude. Moramo da donesemo odluku, ideje su dobre, moramo da pričamo o tim idejama. Razmislićemo o tome. Analiziraćemo, ako nađemo dobro rješenje, biće nam zadovoljstvo da to implementiramo."

"Zadovoljan sam suđenjem"

Dosta se priča o suđenju na Eurobasketu, najbolji igrači su nezadovoljni zbog toga i nekih spornih odluka, poput Luke Dončića koji je o tome javno pričao.

"Ponosan sam na sudije, mislim da rade sjajan posao, igrači promaše, ja sam griješio, možete moju ženu da pitate, treneri su griješili. Imamo mnogo kamera, svaki detalj može da se provjeri, svaka odluka može da bude sa upitnikom. Način na koji kontrolišu utakmice, mislim da je dosadašnji nivo suđenja veoma visok", poručuje Horhe.

Naglasio je i da neće biti pomjeranja, odnosno da će sljedeće Evropsko prvenstvo da se održi tek za četiri godine u Španiji, Estoniji, Sloveniji i Grčkoj.

"Možda su ovdje zato što se održava na sve četiri godine, bilo bi iscrpljujuće da je češće. Razmišljamo i o igračima i iskustvu. Igrao sam Eurobasket sa tri utakmice zaredom, pa dan odmora, pa dalje. Sada imaju samo jednu utakmicu dan za danom. Postoji više dana za odmor, potrudili smo se da izbjegnemo te mečeve dan za danom. Hoćemo da igraju oni najbolji."

Da li se Rusi vraćaju?

Na tu temu se nadovezalo i pitanje da li će možda ruskim košarkašima da bude dozvoljeno da se takmiče na tom Eurobasketu za četiri godine.

"To je moguće naravno. Znate zašto smo donosili takve odluke u prošlosti. To je bila preoporuka koju smo dobili i koju poštujemo. Imamo novog predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta, čestitam na tome, pratićemo situaciju", dodao je Garbahosa.

Novo pitanje o sličnoj temi bilo je i kada će Izrael moći da organizuje mečeve kod kuće.

"Vjerujte mi da pratimo situaciju u Izraelu i imamo saradnju sa federacijom, razgovaramo, ne samo o košarci. Naš proritet je bezbjednost svih uključenih. Kada budu postojale garancije o bezbjednosti svih, tada ćemo razmisliti, dok se to ne desi, čekamo."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!