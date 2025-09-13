"Ne želimo, ali ćemo morati da uvodimo sankcije": FIBA najavila promjenu, Jokić više neće moći da izbjegava novinare

FIBA je potvrdila da razmatra i uvođenje sankcija za igrače koji ne pričaju za medije. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

FIBA je najavila uvođenje velikih promena, odnosi se to posebno i na Nikolu Jokića. Najbolji košarkaš svijeta izbjegava medije, i domaće i inostrane. Tokom Eurobasketa nijednom nije stao da razgovara, čak ni u miks zoni. Novinari su pitali direktno izvršnog direktora FIBA Evrope Kamila Novaka kako da se riješi taj problem.

"Znam na šta mislite. Vidjeli smo to i prije tri godine. Ima dosta veze sa društvenim mrežama i mogućnostima za igrače. Vidjeli smo to od početka, nisam srećan što to moram da kažem, ali uvešćemo sistem sankcija. Ne želimo to nikako, igrači moraju da razumiju da Eurobasket nije samo da igraju košarku na terenu, već da su i uzori drugima", rekao je Novak.

Pokušava da objasni najboljim igračima svijeta da je bitno da se čuje i njihov glas u tom smislu.

"Mala djeca dolaze da ih gledaju, da im budu motiv. Nama je važno da imamo njihove izjave, njihova razmišljanja. Jesmo zabrinuti zbog toga. Imali smo period gdje smo čuli vaše žalbe i poštovali ih. Mislim da se to popravilo", poručio je Novak.

"Ne brinu nas navijači i cijene karata"

Jedno od pitanja za Novaka bilo je i o visokim cijenama karata za mečeve. Naglasio je da se za to ne pita FIBA.

"Organizatori odlučuju o cijenama karata, čuli smo te komentare o cijenama, napravićemo projcenu svega u narednom periodu. Ovo je Eurobasket, organizuje se svake četiri godine, tu su superstarovi svjetske košarke koji su megazvijezde i u NBA ligi. Ako poredimo sa nekim rok koncertom ili tako nešto, ni tamo karte nisu 15-20 evra. Naravno, ozbiljno shvatamo sve i razgovaraćemo."

Upitan je i za navijače, odnosno manjak navijača u osmini finala i četvrtfinalu.

"Brojke su jasne, za grupnu fazu su porasle. Ako se sjećate u Berlinu, slično je bilo jer se nije znalo ko prolazi dalje. Od četvrtfinala se stvari dramatično mijenjaju. Vidjeli ste utakmice i brojke koje su bile dosta dobre. Moramo da razmislimo da recimo u Berlinu, u blizini ima 35 miliona ljudi, ovdje to nije slučaj. Zadovoljni smo brojem ljudi koji su došli na mečeve."

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Posebno je govorio o organizaciji ovog Eurobasketa i četiri zemlje (Kipar, Letonija, Finska i Poljska).

"Sjećate se da smo na početku odluku o kandidaturi narednog domaćina dobili dan poslije početka rata u Ukrajini i bilo je to vrijeme nesigurnosti. Hvala zemljama koje su bile domaćini, ovo prvenstvo je pokazatelj da možemo da se pokažemo dobro u ovako nezgodnom geopolitičkom trenutku. Kipar je imao veliku pomoć države, novu halu, istorijski uspjeh. Za Poljsku smo bili malo zabrinuti na početku, mnogi su me zvali i pitali da li je napravljena nova dvorana u Katovicama, tako je dobro izgledala. U Tampereu, u Finskoj, to je jedna od najmodernijih dvorana, druželjubivi su bili, sve je bilo odlično. U Letoniji vi svi znate bolje nego ja, sjećate se i 'balona' tokom korone, organizatori sa dosta iskustva u ovako lijepoj dvorani. Čestitam i zahvaljujem se zemljama domaćinima i federacijama. Imamo još dva meča i zahvaljujem se svima još jednom", zaključio je Novak.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!