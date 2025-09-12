logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Za Janisa smo imali jasan plan": Larkin progovorio poslije dominacije, posebno nahvalio nestvarnog Osmanija

"Za Janisa smo imali jasan plan": Larkin progovorio poslije dominacije, posebno nahvalio nestvarnog Osmanija

Autor Nemanja Stanojčić
0

Šejn Larkin je poslije ubjedljive pobjede protiv Grčke pričao o Osmaniju i Adetokunbu. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Eurobasket 2025 Šejn Larkin o utakmici Turska Grčka Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Turska je održala čas košarke Grčkoj i prošla u finale Eurobasketa. Dominacija od prvog do posljednjeg momenta i sada je čeka okršaj sa Njemačkom za zlato. Grci će na Finsku u borbi za bronzu. Po završetku meča je sa novinarima pričao Šejn Larkin.

"Biće izazovna utakmica, Njemačka je osvojila Svjetsko prvenstvo, imaju iskustvo. Mi smo gladni uspjeha, došli smo da se dokažemo, moramo da obratimo pažnje na detalje", rekao je Larkin.

Otkrio je potom i kakav je bio plan za zaustavljanje Janisa Adetokumba koji je meč završio sa 13 poena i 12 skokova.

"Protiv Janisa? Ako ga pustite da uzme loptu i ako nema niko oko njega, jednostavno nećete moći da ga zaustavite na obruču. Čim uzme loptu i krene u reket, slali smo nekoliko igrača na njega, tjerali smo ga da se oslobodi lopte i naš plan je uspio."

"O Erdžanu pričam godinama"

Pogledajte

01:09
Šejn Larkin izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Iks faktor Turske u ovom meču definitivno je bio Erdžan Osmani koji je meč završio sa 28 poena, dao je šest trojki i bio nezaustavljiv.

"Erdžan je sjajan igrač. Igramo zajedno u Efesu i godinama pričam da ima dosta kvaliteta. Da odigra ovako pred cijelim svijetom i medijima, srećan sam zbog njega. Neka nastavi i u narednoj meču i u sezoni sa Efesom", završio je Larkin.

Grci pobjegli bez izjave

Pogledajte

00:20
Grci utučeni posle poraza u polufinalu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

U miks zoni bilo je dosta grčkih novinara, onih koji su čekali da čuju bilo kakav komentar, uz naravno turske, srpske novinare i mnoge druge. Ali, niko iz reprezentacije Grčke nije stao da kaže neku reč.

Izašli su svi zajedno, predvođeni braćom Adetokunbo, Janis je bio na čelu kolone, ostali su pratili i samo su prošli. Posljednji je prošao Slukas koji se pravio da nikoga ne vidi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Grčka Turska Šejn Larkin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC