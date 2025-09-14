Prvi čovjek srpske košarke Nebojša Čović još jednom se osvrnuo na neuspjeh reprezentacije na Eurobasketu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Predsjednik Košarkaškog Saveza Srbije Nebojša Čović još jednom je govorio o nespjehu reprezentacije Srbije na Eurobasketu. Poznato je da Svetislav Pešić neće nastaviti mandat na klupi "orlova" poslije 30. septembra kada mu ističe ugovor, a Čović kaže da još uvijek nije bilo pregovora sa potencijalnim kandidatima.

Prvi čovjek srpske košarke je gostovao u Jutarnjem programu na televiziji "Prva", gdje se, između ostalog, osvrnuo na priče o narušenoj atmosferi u reprezentaciji. Javnost već licitira o potencijalnim zamjenicima Svetislava Pešića, ali konkretnih informacija još nema.

"Izvjesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra. Cirkulišu neka imena, traži se neki ekskluzivitet, ali mi ni sa jednim od potencijalnih kandidata nismo razgovarali", rekao je Čović.

Vidi opis "Jedino ako su to vješto krili": Čović progovorio o navodnim svađama u reprezentaciji Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

Priznaje da je razočaran rezultatom na Evropskom prvenstvu, ali podsjeća da je upozorio na prevelika očekivanja i potcjenjivanje protivnika.

"Kompletna Srbija je razočarana jako lošim rezultatom na Evropskom prvenstvu, ali to je sport. Upozoravao sam još 28. avgusta da nemamo pravo da bilo koga potcjenjujemo, što se i pokazalo", naveo je Čović.

Čović je demantovao navode o narušenoj atmosferi u taboru reprezentacije."Nikakvih svađa o kojima su neki pisali nije bilo, jedino ako su igrači to vješto krili", podvukao je Čović.