Žarko Paspalj prokomentarisao je igru Srbije na Eurobasketu. Legendarni košarkaš posebno je istakao važnost Nikole Jovića, ali se posebno osvrnuo i na izostanak Bogdana Bogdanovića kao jednu od ključnih stavki u igru "orlova".

Izvor: MN PRESS

Neočekivano ispadanje reprezentacije Srbije i dalje je glavna tema analiziranja Eurobasketa. Zbog toga je i legendarni košarkaš Žarko Paspalj donio svoj sud. Osim što je analizirao svoje predviđanje, dvostruki šampion Evrope osvrnuo se i na igru "orlova". Paspalj je pronašao i dobru stranu ovog turnira, a to je Nikola Jović koji će u budućnosti biti okosnica "orlova", dok nije mogao a da ne konstatuje da će promjene biti neophodne u timu vicešampiona svijeta.

Gotovo svi predviđali su najsjajnije odličje srpskoj reprezentacije, a veliki uspjeh najavio je i sam Paspalj.

"Moram da priznam da je ovo potpuno neočekivano. Bio sam siguran da smo apsolutni favoriti", a domaćin "Zona Presa" Vladan Tegeltija dodao je: "I ja isto", pa je legendarni košarkaš uzvratio: "Pokazalo se da imamo procjenu kao privatni geometri".

Vidi opis "Promjene su neminovne, ali dogodila se dobra stvar": Nije sve tako crno, Paspalj vidio što mnogi nisu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

"Više neću da prognoziram, mada pretpostavljam da to nije imalo udjela u ovom rezultatu. Imao sam ogromna očekivanja. Ipak je ovo bila ekipa koja je završila Olimpijske igre, igrala kako je igrala i bila još godinu dana zajedno, što pretpostavlja za nijansu bolja od prošlogodišnje", nastavio je Paspalj.

Legendarni košarkaš potom se zapitao: "Šta se desilo? Da li je toliki uticaj imala povreda Bogdanovića? Pretpostavljam da jeste.Čuju se razne priče, da l' ovo, da l' ono... Nisam siguran da bi trebalo da pronalazimo krivca. Krivci su svi, u smislu da nisu ispunili očekivanja. Ljudi to nisu prihvatili na pravi način", dodaje legendarni košarkaš.

Čitava reprezentacija okrenula se za 180 stepeni, od sjajnih priprema, do mečeva u grupi u kojima su se mučili? Ostaje pitanje kako objasniti toliki preobražaj tima?

"Teško je objasniti. Čuli smo razna objašnjenja. Da li je toliko bilo loše stanja ta tri dana pauze? Kad nisi unutra, onda teško možeš da pričaš. Vrlo interesantno, poslije povrede Bogdana, odigrali smo jako, jako dobru utakmicu protiv Turaka. Nezavisno od toga što smo izgubili, to je bilo par sitnih grešaka koje su odlučile utakmicu. To je bila dobra utakmica, dobra napadački. Nije nama prvi put da nam se dešava da ne možemo da branimo tri poena i ne možemo da se prilagodimo na skoku. Protiv Finske je izgledalo da su potpuno haotični, mimo koncentracije, mimo svega. Reakcija klupe nula. Vidiš po licima kao da nije postojala želja. Siguran sam da su dobro proučili i da su se spremali za utakmicu, ali potpuno nedorasli zadatku od početka do kraja. Ovo nam se dogodilo protiv Italije, prije tri godine, jedan gorak poraz. Nismo se probudili."

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mislio sam da je ova ekipa toliko jaka da sam mislio da i pored loših dana mogu da se izdignu, da imaju dovoljno snage i iskustva da to prevaziđu. Ovaj pad je bio, kako bih rekao, neobjašnjiv. Očito da je reakcija sa klupe bila toliko slaba", dodao je Paspalj.

Morao je Paspalj da pohvali Nikolu Jovića.

"Recimo utakmica protiv Australije, tad sam vidio neku reakciju sa klupe i to dobru. Poslije toga vidjelo se na licima igrača na klupi da to žele i to su uradili. Ove godine je to izostalo. Kad su shvatili da bi mogli da izgube utakmicu onda je to postalo potpuno haotično, tražili su Jokića kao jednog igrača koji može da završi napad, ali on nije mogao sam. Mimo Nikole Jovića koji je jedno prijatno iznenađenje, drago mi je da će biti okosnica tima, to je jedna od pozitivnijih stvari sa ovog prvenstva", rekao je.

Vidi opis "Promjene su neminovne, ali dogodila se dobra stvar": Nije sve tako crno, Paspalj vidio što mnogi nisu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Da li je vrijeme za neke promjene, neke korekcije?Ili na neki drugi način motivisati ekipu u budućim utakmicama sličnog karaktera – pretpostavljam da jeste. Mislim da je ova ekipa, ako ostavimo po strani da je Bogdanov odlazak je značajno uticao na terenu, ali i u odnosima igrača sa klupe. Mi taj dio samopouzdanja nismo mogli da pokrijemo", podvukao je Paspalj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!