"Zbog tog incidenta sa reprezentacijom nisam kompetentan": Micova pitali za Eurobasket, ugrizao se za jezik

Nekadašnji srpski košarkaš Vladimir Micov je istakao da zbog sukoba sa Aleksandrom Đorđevićem i odlaska iz reprezentacije nije želio previše da komentariše igru "orlova".

Izvor: Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

Srbija je doživjela veliki neuspjeh na Eurobasketu, ispala je od Finske u osmini finala, a taj neuspjeh nije previše htio da komentariše Vladimir Micov. Kako kaže, zbog svog "incidenta" u reprezentaciji nije htio da se oglašava.

Incident o kome priča je sukob sa selektorom Aleksandrom Đorđevićem tokom prijateljskog meča sa Novim Zelandom 2014. godine poslije koga se nije vraćao u nacionalni tim.

"Naravno Srbiju svi pratimo. Dosta me je i ranije zvalo novinara i televizije da gostujem, ali ja volim da se ogradim da nisam toliko kompetentan iz razloga što ja imam taj incident sa reprezentacijom od ranije. Da ne objašnjavam, ali opet me pitaju šta je to bilo. Zbog toga nisam htio da ulazim u neke dublje analize iz prostor razloga što javnost voli da navodi na jednu ili na drugu stranu", rekao je gostujući u "Jao Mile" podkastu Vladimir Micov.

Moramo reći - bio je neuspjeh

Nekadašnji reprezentativac, osvajač Evrokupa i bivši košarkaš Crvene zvezde, Partizana, Budućnosti, Baskonije, CSKA, Galatasaraja i Olimpije iz Milana ipak je istakao da je ovo bio neuspjeh reprezentacije.

"Da je neuspjeh, neuspjeh je definitivno. Ukratko sam govorio da je pripremni period prošao maltene bez greške. Protivnici kakvi god da su bili jednostavno je to izgledalo lagano. Slovenija se dobila 30-40 razlike sa Dončićem, gdje isti taj Dončić ako pogodi te nerezonske, divlje šuteve on je kralj, on je najbolji, a ako ih promaši je divljak", istakao je Micov.

Slovenija je na kraju zamalo prošla u polufinale i jedva je izgubila od prvog favorita za zlato Njemačke u meču četvrtfinala. Srbija nije stigla ni do toga.

"Oni su prošli dalje, a mi smo prošetali kroz priprema i navikli našu javnost da je to zlato sa Jokićem. Jednostavno smo takvi, to nam je u krvi to nam je mentalitet. Onda se napravi taj hajp. Verovatno je loša utakmica odigrana protiv Portugala, nedostajalo je energije. Tu kreće poraz od Turske, sljedeća utakmica poraz od Finske. Još jedna nekošarkaška zemlja. Oni su očigledno izašli motivisaniji, da je neuspjeh kad podvučemo crtu, naravno da je neuspjeh", zaključio je Micov.