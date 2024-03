Vladimir Micov o problemima Crvene zvezde: Ako Teo treba tako da igra, to je sramota

Nekadašnji košarkaš analizirao sezonu crveno-bijelih.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Nekadašnji srpski košarkaš Vladimir Micov u večeri šok-poraza Zvezde od Mege komentarisao je sezonu crveno-bijelih gostujući na TV Arena sport. On je ocijenio da je bilo previše turbulencija, ne samo ove godine i naglasio da nije dobro što tim sa Malog Kalemegdana toliko zavisi od jednog igrača - Miloša Tedosića.

"Baš su prevelike oscilacije, svih igrača. Na Balkanu kratko pamtimo ko si i šta si, a mnogo je loših komentara bilo za Teove igre početkom sezone, dok ga sada ga svi dižu u nebesa i svi jedva čekaju da uđe. Kako on izađe na teren, tako se prospe magija, krenu da igraju lepršavije. A ljudi, ako on sa 37 godina treba da igra tako i toliko, onda je to sramota, onda neko u klubu treba da se zapita gdje je problem", rekao je Micov.

Rekao je Micov da je Zvezdin problem što godinama ne može da napravi rezultat u Evroligi. "Da li je trener napravio ekipu ili nije, problem Zvezde je da ne mogu godinama da naprave rezultat, a sve više i više je ulaganja i sve bolja i bolja imena. Trener odlazi, pa na kraju saznaš ko je pravio ekipu, a bitno je da se zna odgovornost, ciljevi... I Partizan je najavljivao Fajnal-for, daleko je od toga, Zvezda je najavljivala Top 8, daleko je od toga i sada je i zvanično daleko od toga. Na kraju valjda neko snosi odgovornost, da vidimo šta se desilo, nije uvijek trener kriv, ali jeste na kraju prvi koji najviše strada, rijetko koji trener hvata kontinuitet od nekoliko godina".

Govorio je Micov i o Šabazu Nejpijeru, velikim Zvezdinim promašajem koji je napustio ekipu poslije nekoliko mjeseci. "Možda i nije htio (da igra)... Gledao sam na terenu par utakmica, imao sam dosta takvih igrača, gdje ti sve zgleda dosta polako, sporo, sa žvakom u ustima... Ludio sam od takvih igrača. Imao je takvo ponašanje. Bio sam kod Duška Ivanovića u Baskoniji, kada je bilo još gore, manje utakmica a više treninga, on to stvarno ne trpi. Čitamo po novinama šta se dešava, ali vjerovatno nisu mogli da kliknu".

Micov je bio igrač Zvezde na početku karijere, u sezoni 2002/03, a afirmisao se u Budućnosti, Partizanu, stigao do Baskonije, CSKA Moskve, a kao već dokazani evroligaški as godinama igrao za Galatasaraj i Armani. Karijeru je završio 2022. godine u Budućnosti

Isto tako, Micov nije očekivao da Bolomboj bude tako značajan za Zvezdinu igru. "Bolomboj mi se nimalo nije sviđao, mislio sam da je totalni promašaj, bukvalno sam ga vidio kao trećeg centra, došao je do izražaja, ali kad podvučeš crtu, Zvezda nije napravila rezultat. Da li je on prva 'petica', da sutra napraviš ekipu oko njega... Sad je on možda 'bekap' opcija, možda treba tražiti boljeg centra", dodao je Micov.

Zvezda je porazom protiv Mege u ponedjeljak propustila šansu da "ovjeri" prvo mjesto na tabeli pred ABA plej-of, a novu šansu za to imaće sljedećeg vikenda, jer će u nedjelju dočekati Studentski centar. Prije toga će u petak gostovati Real Madridu.

