Olga Danilović pričala je sa srpskim novinarima poslije ispadanja sa Rolan Garosa. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Izvinite, samo da kupim avio kartu", tako je počela konferencija za medije Olge Danilović sa srpskim novinarima poslije poraza u dublu. Sa Anastasijom Potapovom je završila takmičenja, pošto su bolje od njih dijve bile Mira Andrejeva i Dajana Šnajder - 6:3, 7:5.

"Volim sa vama da pričam. Što se dubla tiče, iskreno, nisam očekivala da ćemo dovde stići. Igrale smo u Australiji posljednji put, znam da možemo jako dobro da igramo, ali dugo nisam igrala dubl, treba mečeva da se uhodaš, presijecanje, voleji, sigurnost na mreži. Volim da igram dubl, nemam toliko vremena kada igraš singl na svim turnirima. Znala sam da možemo dobro da igramo, nisam očekivala četvrtfinale. Nekako sam vjerovala da možemo da dobijemo svaki meč. Prvi meč kad smo krenule bio je skandal na početku, ušle smo onda u ritam i jako dobro smo odigrale. Lijep turnir poslije neigranja nikakvog dubla", počela je Olga.

Vidi opis "Da igram zbog kinte, ne bih se ovoliko nervirala": Olga Danilović nakon ispadanja sa Rolan Garosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 11 / 11

Složila se sa konstatacijom da deluje kao da njima dvjema nedostaju dva-tri turnira da bi se uigrale i da bi mogle da napadaju titule u dubllu.

"Iskreno, da. Mislim da igramo jako dobro, uživamo na terenu, jako je bitno, lijepo je igrati na tako velikom stadionu ovakav meč. Imale smo dosta šansi, one su uigrane, to se vidi, svaka zna ko šta radi. Mislim da možemo kroz par turnira još da doguramo što je dalje moguće. Ne znam, i one djevojke su singlašice i igraju vrhunski dubl. I Anastasija i ja se osjećamo na terenu, kačimo se koja će kada da presječe, imam lijep osjećaj za naš dubl. Igraćemo sigurno Vimbldon zajedno i vjerovatno US open, možda neki propratni turnir."

Koristi dubl da popravi igru u singlu. Posebno u određenim detaljima.

"Mislim da mi dubl pomaže za singl, na slemovima je dobro što imamo dan pauze između. Čak i ako imamo dva meča u istom danu, imaš slobodan dan ili jedan, pa jedan. U Ruenu nema šanse da bih izdržala da igram i singl i dubl, svaki meč tamo sam igrala dva i po sata. Pomaže za ritern, voleje, servis. Dubl je bitan, pogotovo na ovim turnirima.

"Da igram zbog kinte, ne bih se ovoliko nervirala"

U dobrom raspoloženju je Olga bila tokom razgovora sa srpskim medijima. Tako je bila i šala da igra dubl na slemovima jer je dobra zarada.

"Joj, ja da igram zbog kinte, ne bih se ovoliko nervirala vjerovatno."

Pokušala je da objasni i šta se to u njenoj igri promijenilo, sada je drugačija, smirenija na terenu, ne djeluje toliko nervozno kada stvari ne idu kako treba.

"Ne znam ni ja, osjećam se jako dobro na terenu. Ne mogu da kažem sada, mislim da su to neke stvari van samog terena koje su dobre, moj tim sa kojim radim neko vrijeme. Imam nove trenere, glavni, fitnes, gradimo neku priču i to mi daje dosta sigurnosti. Sazrela sam, jako sam mlada i dalje, a ovo mi je sedma godina u Parizu. Šta? Bukvalno sam u Osnovnoj školi krenula ovdje. Stvarno, kad razmislim, vrijeme i vjera u proces.

Jedno od pitanja bilo je i da li razmišlja o osvajanju grend slem titule.

"Ja bih voljela, nemam šta da krijem, to je san svakog igrača. Odavno sam to sebi malo sklonila po strani. Naravno da težim ka tome, ali ne želim da mi fokus bude samo na tome, mislim da bih se preopteretila, ne bih bila ja ne terenu, kada ne nabijem sebi taj pritisak, stvarno uživam na terenu. Kada nabijem pritisak. Em nisam ja, em ne igram svoj tenis."

Šta je sa reprezentacijom Srbije?

Izvor: Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

Aleksandra Krunić je za Olgu rekla "kako joj ne treba neko ko će da izmišlja toplu vodu, već neko ko će da je razumije".

"Jeste, to je živa istina. Znam tenis, ne znam kako da objasnim, znate me i vi toliko godina, znala sam da igram. Neko ko me razumije, prati i neko ko me pusti da ja budem na terenu, ne da brani, niko mi nikad nije branio, nego da ne mijenja ono što zamislim. Imam u svojoj glavi ono što želim. Pogotovo sada kada sam unaprijedila svoju igru, a ne mijenjala, zato i igram tako kako igram. Aleks me dobro zna, kapira, mnogo puta je bila na mojim mečevima, zajedno smo bile na jednom turniru, bila mi trener kada je operisala koljeno. Odavno sam joj rekla da kad završi karijeru... Kad smo igrale u Ruenu sad, agonija, pakao..."

Olga je bila pored terena na meču Lune Vujović na juniorskom turniru i morala je da napusti meč u drugom setu koji je Luna osvojila, a treći je potom izgubila. "Nisam ja kriva, nemoj da mi nabijaš krivicu", nasmijala se Olga.

"Ona je jako mlada, došla sam da je podržim i da joj pomognem, mislim da se preopteretila, što je najnormalnija stvar. Došla sam jer znam kakav je to osjećaj, to nikada ne ode, što pre prihvatiš, to bolje. Nisam ja dobra kao Krunićka, ona ima herca za trenera, biće odličan trener kada završi karijeru."

Spomenuli smo joj i druge mlade nade srpskog tenisa poput Teodore Kostović i Lune Vujović.

"Teodora je bila u reprezentaciji kada ja nisam bila tu, upoznale smo se na Rolan Garosu prošle godine, pričale smo u Majamiju, nisam imala prilike sa njom. Lunu znam malo bolje jer je u istoj menadžerskoj agenciji. Ako bude željela, otvorena sam i šta god treba, ne volim da se namećem, znam da meni nije prijalo kada neko dođe da mi pametuje. Kada sam ja došla nekome, onda sam taj savjet primila drugačije, čula sam ga.

Na kraju smo je pitali i zašto nije igrala za reprezentaciju i šta se sa tim dešava?

"Naravno da dobijam pozive svaki put, posljednja dva puta mi se desilo da sam bila povrijeđena prvi put, rekla sam Duletu na kraju prošle sezone da me koljeno muči, da sam pila pilule protiv bolova, osjetila sam da bih sebi napravila veći problem. Žao mi je što ITF ne pravi taj FED kup bolje, išla sam na šljaku, pa je bilo na tvrdoj podlozi, bilo je tu negdje. Stvarno, moram malo više da pazim svoje tijelo. Ni sa kim nisam u svađi, jako poštujem selektora Vemića, volim da igram za reprezentaciju. Ako se ne odazovem, to znači da nešto nije okej, jer sam se uvijek odazvala", zaključila je Olga Danilović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:58 Olga Danilović pobeda na Australijan openu Izvor: Eurosport TV Izvor: Eurosport TV

(MONDO)