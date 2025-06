"Ne želite te riječi da čujete": Olga Danilović sa Ruskinjom hoće da osvoji Rolan Garos

Olga Danilović i Anastasija Potapova došle su zajedno na konferenciju za medije na Rolan Garosu i napravile šou. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Olga Danilović i Anastasija Potapova prošle su u četvrtfinale Rolan Garosa. U dublu su posle velikog preokreta pobedile Terezu Mihalkovu i Oliviju Nikols - 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:0. Meč je trajao skoro tri sata i gubile su sa 5:2 u drugom setu, spasile i meč loptu i na kraju prošle. Poslije toga su došle na konferenciju za medije i bile u odličnom raspoloženju.

"Šta je ključ? Mislim da je energija koju imamo, imamo ludačku energiju, borimo se za svaki poen i to je nešto, ne odustajemo, to nam mnogo pomaže", počela je Potapova i sa njom se složila Olga i dodala "da su dobar tim i da pomaže kada daju podršku jedna drugoj".

Saglasne su da u dublovima dosta znači to što čuvaju leđa jedna drugoj i što podižu jedan drugu i kada ne ide, a jedan od razloga za to je i činjenica da se odlično snažu van terena i da su dobre drugarice.

"Važno je i što se slažemo van terena, poznajemo se dugo, imamo dobru povezanost, dobre smo prijateljice, to nam pomaže. Ako ne možemo da uživamo u društvu van terena, onda na terenu neće raditi", dodala je Anastasija.

Koji jezik koriste?

Po drugi put igraju zajedno, prvi put su to učinili u Australiji, a jedno od pitanja za njih bilo je i da li možda pričaju na srpskom, pošto su slični jezici.

"Koristimo neke lijepe, divne riječi koje svi vi znate, ne želite da ih čujete", nasmijala se Danilovićeva, a isto je učinila i Potapova koja je dodala na to "da razumije odlično kada Olga priča sa trenerom na srpskom."

Jedno od pitanja za Potapovu bilo je i kakva je Olga van terena i kako izgleda njihovo druženje.

"Veoma je zabavno, ne kažem to samo zato što je ovdje. Obje smo tvrdoglave, zabavne, kažemo šta mislimo, ne suzdržavamo se, imamo dobru energiju."

U jednom momentu je publika u potpunosti bila na njihovoj strani, podržavali njih dvije, navijale, a u jednom momentu su krenuli "meksički talasi", a Anastasija je ustala u jednom trenutku i pridružila se publici, što je na najbolji način pokazalo njihovu opuštenost na terenu.

"Publika nas je podržavala više, držala nas je u drugoom setu, gubile smo, jednom nogom smo već bile u svlačionici. Držale su nas, od kada smo počele da uživamo više i da se zabavljamo sa publikom, još bolje smo igrale, bile smo nezaustavljive", dodaje Potapova.

Možete li da osvojite turnir?

Da li vjeruju njih dvije da mogu da podignu pehar na Rolan Garosu? Dobili smo dva različita odgovora u isto vrijeme.

"Vjerujem", izgovorila je Anastasija, a u istoj sekundi je Olga rekla "polako, idemo meč po meč". Tada su se pogledale i počele da se smiju.

"Ja vjerujem, dugačak je put, polako, idemo, radimo naporno, ko zna", rekla je Potapova, a sa tim se složila i Danilovićeva. "Pustite nas da uživamo, tri sata smo igrale". Za prolaz u polufinale igraće protiv četvrtih favorita, Mire Andrejeve i Dajane Šnajder.

Šta Olgi pravi problem na travi?

Anastasija je tada napustila konferenciju, a Olga je ostala da priča na srpskom. Upitana je i šta joj pravi problem na travnatoj podlozi i zašto ne uspjeva tu da napravi željene rezultate.

"Pa, ne znam. Ove godine ću ići na travu ranije nego inače. Igraću više pripremnih turnira, jer su na travi najbitniji mečevi. Trening na travi ne može da se mjeri sa mečom. Šta je razlika? Klizavija je, teže se krećem, trava je zelena, nebo je plavo. Vidjećemo kako će da bude, ne znam", nasmejala se Olga.

Nije ni sama sigurna šta tačno mora da unapredi da bi rezultati na travi bili drugačiji.

"Ne znam. Ta sezona travnata mi najkraća ubjedljivo. Dobro, imam dosta oružja, ali Paolini je igrala finale, da li ste očekivali to? Ja sam visoka, ona je niska, to je snalaženje i mečevi, najviše mečevi, to mislim da mi je falilo u prošlim godinama, igrala sam samo na Vimbldonu u Rohemptonu. Drugačije je na travi, igraš svaki meč na drugačijoj podlozi, to je drugačija trava. Nije kao na šljaci, na travi je snalaženje brzi refleksi, sve, ne mogu puno da pričam. Ne može gore od ovoga", zaključila je Olga Danilović.