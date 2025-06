Hasan Salihamidžić glavni kandidat za sportskog direktora Juventusa

Juventus se priprema za rastanak s Kristijanom Đuntolijem kao svojim sportskim direktorom, a zvanično saopštenje se očekuje nakon što se finaliziraju finansijski detalji njegovog odlaska.

Izvor: CHRISTOF STACHE / AFP / Profimedia

Juventus mijenja sportskog direktora.

Umjesto Kristijana Đuntolija, koji je došao u torinski klub u ljeto 2023. godine nakon osvojenog "skudeta" sa Napolijem, glavni kandidat je Hasan Salihamidžić, nekadašnji funkcioner Bajerna i bivši igrač Juvea.

"Planovi za Đuntolijevu zamjenu već se prave, a vjeruje se da je nekoliko imena u fazi razmatranja. Među njima je Hasan Salihamidžić, bivši igrač Bajern Minhena, koji je navodno jedan od glavnih kandidata. Juventus namjerava imenovati nekoga sa dokazanim iskustvom ko se može uskladiti s njihovim ambicijama za budući uspjeh", prenose italijanski mediji bliski crno-bijelima iz Torina.

Popularni Braco je sa minhenskim klubom na funkciji sportskog direktora osvojio 16 trofeja za šest sezona uključujući i šest titula, dva DFB Pokala i Ligu šampiona.

To mu je svakako podiglo rejting u "bjankonerima", čije je boje branio kao igrač i to u periodu od ljeta 2007. do ljeta 2011. godine.

Pored pomenutih Bajerna i Juvea, Salihamidžić je u igračkoj karijeri nastupao još i za Hamburger i Volfsburg, dok je u selekciji Bosne i Hercegovine odigrao 42 utakmice i postigao šest golova.

(MONDO)