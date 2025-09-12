logo
"Vlado, briga me, svi sad uplaćuju Češme": Micov zvao Atamana zbog izjave o plaži, ovaj ga ostavio bez teksta

Izjava Vladimira Micova o treninzima Ergina Atamana obišla je Evropu, a jedino nije došla do - turskog trenera.

Vladimir Micov o Atamanu Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Odjeknula je svuda priča Vladimira Micova od Erginu Atamanu i Češmama, a sada se podsjetio toga nekadašnji reprezentativac Srbije. Bivši dugogodišnji evroligaški košarkaš ponovo je gostovao kod Mileta Ilića i sada se prisjetio svoje izjave kako Ergin Ataman ne vodi treninge preko nedjelje, već to rade pomoćnici. 

Kako je tada naveo većinu nedjelje Ataman je provodio u Češmama, poznatom ljetovalištu blizu Istanbula, a kada je ta vijest došla do Turske nije mu bilo lako. 

"Kada sam kod tebe gostovao, jaoj majko mila... Zvao sam ja njega. Bilo je po novinama šta sam izjavio da nije bio prisutan na treninzima prve godine kada nije bilo para. Ode u Češme, more... Tu krenu novine da pumpaju, naravno izvuku iz konteksta", počeo je Micov priču.

Morao je da zove Ergina Atamana kada je vidio koliko je ta izjava odjeknula u turskoj javnosti. Ipak, iako su se navijači nasekirali oko njegove izjave - sam Ataman nije brinuo uopšte. 

"Turci navijači: 'Aaa šta si to pričao za našeg Boga Atamana?' Ja reko šta, oni skrinšot. Hvala bogu nemam durštvene mreže. Ergine, je l' si vidio? Šta? I pošaljem mu skrinšot. Ali isto sam tako rekao da si najbolji turski trener, da si uzeo sve što se uzeti može, dvije Evrolige... Samo eto reprezentacija je još ostala, ne bi me čudilo kakav je srećnik.

I ja mu rekoh za hotel, Češme. On kaže: 'Vlado, briga me. Boli me dupe. Vjeruj mi sad mogu da stavim pare velika vjerovatnoća da je veliki broj trenera Evrolige prati moj program i da je uplatio iste te Češme'", završio je priču Vladimir Micov. 

Tagovi

košarka Vladimir Micov Ergin Ataman

