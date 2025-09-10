"Dozvolite ljudima da nas podrže": Ataman ne bira sredstva, mora da pobijedi Grčku

Ergin Ataman uputio je apel avio kompaniji svoje zemlje, kako bi što veći broj navijača Turske stigao na polufinalni susret sa Grčkom.

Izvor: TOMS KALNINS/EPA

Reprezentacije Turske i Grčke sastaće se u polufinalu Eurobasketa 12. septembra. Tim Vasilisa Spanulisa na takmičenje je došao kao favorit, dok je ekipa Ergina Atamana to postala kroz turnir. Znalo se da Turska ima dobre igrače, ali mali broj navijača očekivao je veliki rezultat, a kako bi san bio dosanjan do kraja Ataman je imao važnu poruku za avio-kompaniju sve zemlje - hoće još letova.

Turnir u Rigi ugostio je veliki broj Srba, koji su stigli u nadi da će "orlovi" stići do finala. Međutim, situacija se iz korena promijenila, pa je sada iz grupe A ostala samo Turska. Već je Ataman najavljivao da želi medalju, a sada kad je na korak o nje imao je poruku za avio-kompanije.

"Očekujem da naše avio-kompanije organizuju dodatne letove za Rigu i da nas mnogi naši navijači iz Turske podrže u ovoj utakmici. Igraćemo istorijsku polufinalnu utakmicu protiv Grčke. Podrška navijača je veoma važna", poručio je Ataman.

Dobio je trener Panatinikosa i brzi odgovor. Direktor THY Jahia Ustun napisao je: "Naša podrška za 12 divova, koji nastavljaju da stvaraju istoriju na Eurobasketu 2025, se nastavlja. Planirali smo dodatni let za Rigu za naše građane koji žele da dijele uzbuđenje polufinala protiv Grčke", napisao je.

Zašto je Ataman insistirao na većem broju navijača?

Ataman je shvatio da je problem posjećenosti na mečevima Turske veliki problem, s obzirom na to da nije bilo mnogo navijača na njihovim susretima. Recimo meč između Litvanije i Grčke je bio najgledaniji na Eurobasketu, pošto je u hali bilo prisutno 10.487 navijača. Dok je na susretu Srbije i Turske bilo 6.113.