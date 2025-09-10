logo
"Hoćemo samo zlato, to nas jedino zanima": Mađuni priznao, zbog Srbije su shvatili šta mogu na Eurobasketu

Autor Nemanja Stanojčić
0

Mađuni je poslije velike pobjede Finske protiv Gruzije spomenuo Srbiju i zlato. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Edon Mađuni poslije pobjede Finske nad Gruzijom želi zlato Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Finska ima velike snove, hoće zlato na Eurobasketu i to ne krije. Pobijedila je Gruziju u četvrtfinalu, ispisala istoriju i hoće da ide korak dalje. Potvrdio je to i Edon Mađuni. Priznao je da je mnogo pomogao trijumf protiv Srbije u osmini finala.

"Naravno da nam je to dalo mnogo sampouzdanja. Znali smo da su oni veliki tim i ta pobjeda nam je dala motivaciju i pokazala da svakoga možemo da dobijemo. Tako smo ušli i u ovaj meč", počeo je Mađuni.

Objasnio je i šta je tajna uspjeha Finske.

"Imamo dosta iskustva, dugo godina smo zajedno, 12 ljudi, volimo da provodimo vrijeme zajedno i na terenu i van terena, to olakšava stvari"

"Zlato? Naravno da hoćemo"

Ni sam ne može da vjeruje kada čuje da je Finska u polufinalu Eurobasketa.

"Čovječe, to je ostvarenje sna. Finska, kao nacija, nije vjerovatno očekivala da ćemo doći ovako daleko. Ispisali smo istoriju, nadam se da možemo još."

Na pitanje da li sanjaju o zlatu, dao je jasan i direktan odgovor - da.

"Naravno da mislimo, moraš da imaš velike snove, to radimo cijelo ljeto. Hoćemo zlato, zlato je naš glavni cilj", zaključio je Mađuni i dodao da ne razmišlja o narednom rivalu, ko god da to bude - Slovenija ili Njemačka.

