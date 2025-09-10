logo
"Srbija? Dobili smo veliki tim i samopouzdanje": Markanen stao pred srpske novinare i nahvalio saigrače

Autor Nemanja Stanojčić
0

Finska je prošla u polufinale, a Lauri Markanen stao je da razgovara i sa srpskim medijima. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Lauri Markanen poslije pobjede Finske nad Gruzijom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Finska je napravila istorijski uspjeh i igraće u polufinalu Eurobasketa. Šta god da se desi u toj utakmici, borba za medalju je zagarantovana. Jedino pitanje je da li će biti bitka za zlato ili bronzu. Poslije nevjerovatne pobjede Lauri Markanen je iznenadio sve medije.

Najavili su iz finskog tima da će da se pojavi u miks zoni ako dobiju, stao je da razgovara prvo sa nosiocima prava, pa sa domaćim medijima i srpski novinari koji su se našli pred kraj tog reda očekivali su da će da ode poslije toga. Desilo se upravo suprotno, došao je do nas, stao i odgovorio na dva pitanja.

"Igrali smo zajedno kao ekipa, znali smo da smo svi potrebni u ovom meču. Srećni smo, donosili smo dobre odluke, očekivali smo velike stvari od saigrača. To je rezultat svega, igrali smo zajedno", rekao je Markanen.

"Srbija? Pobijedili smo veliki tim"

Lauri Markanen izjava
Priznao je Lauri da je trijumf u osmini finala protiv Srbije dao krila cijeloj ekipi za meč sa Gruzijom.

"Očigledno je da nam je to dalo mnogo samopouzdanja, pobijedili smo veliki tim kao što je Srbija. Sljedećeg dana zaboraviš na to i zadržiš to samopouzdanje i trudiš se da završiš posao", zaključio je Markanen i otišao.

