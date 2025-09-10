"Šta ste željeli da postignete tim pitanjem?": Novinar iz Finske naljutio Džikića!

Aleksandar Džikić poslije poraza Gruzije od Finske dobio je pitanje o suđenju na meču koji je njegov tim izgubio u četvrtfinalu Eurobakseta.

Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA

Reprezentacija Gruzije upisala je poraz u četvrtfinalu Eurobasketa, od tima Aleksandra Džikića bolja je bila Finska, koja je u ovom susretu pokazala da pobjeda nad Srbijom nije bila slučajnost. Međutim, na čitavom šampionatu suđenje je jedna od glavnih tema, pa su tik poslije poraza srpski trener, a sa njim i Tornike Šengelija bili upitani o odlukama arbitara i to od strane novinara iz Finske.

Prvi je na pitanje odgovorio novi igrač Barselone, Šengelija je rekao: "Ako je poenta ovog pitanja da li smo izgubili zbog sudijskih odluka, odgovor je ne. Nismo izgubili zbog njih, nego zbog nas. Oni su nas pobijedili pošteno. Da li je postojali trenutaka kad sam mislio da je neka odluka nepravedna? Da, ali nismo izgubili zbog toga. Jednostavno su bolji od nas. I dodao bih da sam razočaran sobom. Nisam imao priliku da čestitam treneru i ekipi pošto sam bio izbačen", rekao je Šengelija, a onda je odgovor na pitanje brzo nastavio Aleksandar Džikić.

Srpski trener imao je jasan odgovor: "Mogu li da pitam nešto? Šta je poenta vašeg pitanja? Kakvu utakmicu želite da u četvrtfinalu? Vještačka inteligencija protiv vještačke inteligencije? Mi smo emotivni ljudi, oni su emotivni ljudi.. To je to", žustro je odgovorio Džikić nakon ispadanja Gruzije sa Eurobasketa.

Nastavio je Džikić o emocijama na takmičenju: "Srbin sam, dolazim iz zemlje koja je super mirna, poznata po strpljenju i ljubaznosti. Rekao bih da smo dobar par", rekao je Džikić, a onda Šengelija dodao: "Savršen par" i još jednom naglasi okoliko poštuje rad srpskog trenera.

Nastavio je Džikić: "Ne smeta mi da radim sa Gruzijom, ni najmanje. Ponosan sam na njih, šta su uradili, samo mi znamo kakve smo probleme imali. Vi ne znate. Mi smo rođeni i odrasli smo da ne dijelimo probleme. I to je to", objasnio je Džikić.

Na pitanje kako bi opisao igru svog tima dosada na Eurobasketu, Džikić je rekao: "Slušajte, moj cilj je bio da se kvalifikujem za Evropsko prvenstvo i to sam uradio. Drugi cilj je bio da se kvalifikujemo za Rigu i to smo uradili. Pobijedili smo našeg rivala u osmini finala i u nekom trenutku mislim da smo bili dobar rival Finskoj. Recite mi - da li treba da budem zadovoljan? Ponosan sam. Da li sam zadovoljan? To je druga stvar. Kao što je Šengelija rekao, mislim da možemo da budemo bolji, ali sam ponosan".