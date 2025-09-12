Izbila svađa zbog Janisa na Eurobasketu: Ataman kukao, Spanulis ga odmah poklopio

Ergin Ataman je požurio da se žali na suđenje kada je u pitanju Janis Adetokumbo, ali nije htio da mu ćuti Vasilis Spanulis.

Nije ni počelo polufinale Eurobasketa, a Ergin Ataman već kuka na sudije. Nakon što je pričao o povredi Džedija Osmana on se osvrnuo na sudijski kriterijum kada je u pitanju Janis Adetokumbo.

Igra sjajno na ovom Eurobasketu najbolji igrač Grčke, ali Ataman smatra da bi sudije morale da pripaze i da mu sviraju više faulova.

"Sudije su takođe ljudi, oni prate vijesti. Razlog zašto dajem ove izjave je da budu pažljiviji. Na kraju krajeva, ovo su dva jako kvalitetna sastava i sudije će morati da se potrude da sude što pažljivije moguće. To znači da kada Janis napravi faul, oni će to suditi, a neće biti pod uticajem njegovog imena. Mi ćemo igrati našu igru. Naravno, Janisu sude mnogo ofanzivnih faulova. Nemamo vremena da mislimo o tome, ali možda će sudije ponovo gledati utakmice sa prvenstva i možda onda razmisle o svojim odlukama", naglasio je Ergin Ataman.

Spanulis: Očekivao sam to od Atamana

Nije se iznenadio selektor Grčke Vasilis Spanulis ovakvim opaskama od strane rivala. Od Ergina Atamana kako kaže nije očekivao ništa manje.

"U redu, očekivali smo ovo od trenera Atamana. On je sjajan trener i ovo radi mnogo godina, pokušava da utiče na ljudske umove. Ja ništa nisam rekao da bi uticao na nekoga, nego zato što je istina. Hajde da sjednemo i pogledamo utakmice i vidimo koliko faulova dobija Janis. Koliko nesportskih i ofanzivnih faulova je dobio.

Ne mislim da se izvlači sa ofanzivnim faulovima. Mnogo puta su mu svirani faulovi koji to nisu. Vidjeli smo jedan takav u ključnom trenutku meča sa Španijom. Tako da mislim da mu se svira više ofanzivnih faulova nego što bi trebalo s obzirom na njegov stil igre. Janis je jako agresivan košarkaš koji napada obruč, a onda ga dvojica ili trojica drže za ruke", rekao je Spanulis.