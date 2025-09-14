Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović istakao da i on razmišlja o napuštanju funkcije.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je debakl na Evropskom prvenstvu u košarci, a jasno je da će se nakon tog neuspjeha desiti velike promene. Eurobasket 2025 bio je posljednji na kojem je selekciju vodio Svetislav Pešić, a nakon što mu ugovor istekne 30. septembra neće biti potpis novi.

Srbija će tražiti novog selektora, a za sada se samo pretpostavlja ko su kandidati. Košarkaški savez Srbije poručio je da pregovori još nisu vođeni ni sa kim, a pitanje je i ko će ih voditi - jer je predsjednik KSS Nebojša Čović tokom gostovanja na televiziji "Prva" najavio da bi mogao da napusti funkciju nakon godinu dana. Po riječima Nebojše Čovića, dešavanja u srpskoj košarci, odnosno saplitanja određenih ljudi i odgovornost koju osjeća na poziciji mogli bi da utiču i na njegovo povlačenje sa mjesta predsjednika Košarkaškog saveza Srbije.

Vidi opis Nebojša Čović napušta Košarkaški savez Srbije? "Uvijek sam imao odgovornost i rezultat" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

"Naravno da razmišljam, šta će mi? Trebalo je imati nerve izdržati ovo što smo sad prošli. A uložili smo sve, energiju, napore. Nije samo sjedite na funkciji i ne osjećate nikakvu odgovornost. Ja sam na svim funkcijama u javnom sektoru imao odgovornost i rezultat. Ne želim da me raznorazni ljudi sapliću. Ok, sport je takav, imate rezultat, najbolje su namjere bile. Ljudi su se maksimalno trudili. Šta da kažu fudbaleri? To vam je... Negdje treba da budemo realni. Naši treneri treba da uče, sport se neprekidno mijenja. Sada je gomila svega i svačega bačena na Pešića. Nije moje da ga branim, ali kao predsjednik KSS ću uvijek braniti savez i selektora. Čovjek ima iskustva, nema šta nije osvojio u košarci. Ne može prije podne da bude najbolji, a po podne najgori na svijetu. Zbog toga idemo jedan korak naprijed, pa pet nazad", rekao je Nebojša Čović.

Kako Srbija mora da promijeni sistem?

Najveći problem srpske košarke nije ni mjesto predsjednika KSS, ni mjesto selektora seniorske reprezentacije u muškoj košarci. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije jasno ističe da je problem sistem - koji više ne daje rezultate, dok su druge zemlje pronašle načine rada koji njima odgovaraju.

"Sada treba detaljno ući u analizu šta se dogodilo i kako ćemo dalje. Mi već krajem novembra imamo prvi prozor - Švajcarci kod nas, pa nekoliko dana potom Bosna i Hercegovina. Grupa nam je interesantna sa Švajcarcima, BiH i Turskom, idu tri ekipe, pa se spajamo sa grupom u kojoj su Italija, Litvanija, Island i Britanija. Britanci su pobijedili Crnogorce, Islanđani su izbacili Mađare u kvalifikacijama. Svi igraju, svi rade, postavili su sistem. Mi sa našim sistemom imamo određene probleme. Ovo rukovodstvo je od 1. oktobra. Niko nas nije pitao kakvo smo stanje zatekli. Poslije Olimpijskih igara je bila euforija. Zahtjev svih šest miliona Srba je bio da Pešić ostane selektor, to je bio zahtjev i igrača da se sačuva kontinuitet. Stručni štab, igrači, cijeli KSS se maksimalno borio. Sve naše reprezentativne selekcije, uključujući seniorsku, imale su perfektne uslove", rekao je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.

Zbog svega toga, Nebojša Čović već duže vrijeme zagovara formiranje nove košarkaške lige, u kojoj bi učestvovali svi najbolji srpski klubovi. To bi dovelo do istupanja srpskih ekipa iz regionalnog takmičenja, a ABA liga bi izgubila mnogo na kvalitetu, pa bi u pitanje mogla da se dovede i njega egzistencija. Sa druge strane, to nije pitanje koje zanima KSS - jer savez treba da brine o interesu srpske košarke.

"Ima još jedna stvar, vrlo interesantna. Ona dodatno komplikuje stvari u našem sistemu i uslovaljava dalje funkcionisanje i moje dalje angažovanje. Kada pogledate reprezentaciju Turske, oni imaju četiri igrača koji ne igraju tursku ligu. Srbija je imala samo dva igrača iz naših domaćin liga - to su bili Dobrić i Marinković. I o tome moramo da razmišljamo. Mora da se pravi domaća liga, da se ojačava. Napravljen je koncept. Uključen je bio i Pešić. On je dao radni materijal, mi smo to pogledali i napravili nov materijal. Pogledali ga sa Peišćem i poslali klubovima. Onda su neki iz lige minirali sastanak sa kluboima. O tome je upoznat i predsjednik države. Mnogi će sad reći pita se i za ovo i za ono. Ne, košarka je izuzetno važan brend ove zemlje. Jedan od najvažnijih i najjačih, gledajući očekivanja cijele zemlje. Bili su onda napadi za statut, utiče na to kako ćemo dalje da radimo", rekao je Čović.

Na Evropskom prvenstvu 2025. godine vidjeli smo Finsku u polufinalu, pa zatim izuzetno dobar nastup Gruzije i Poljske, Bosnu i Hercegovinu, Portugal i Švedsku u drugoj fazi takmičenja... Bilo je dobrih ekipa i u grupi, pošto su pobjede uspjele da ostvare selekcije poput Velike Britanije, Crne Gore i Estonije, a Belgijanci su ispali sa čak dva trijumfa u grupi.

"Drugi rade, vjerujte mi da niko od nas ima pravo da bilo koju zemlju potcjenjuje. Mi moramo žestoko da radimo da vratimo sistem, da postavimo sistem. Na tom poslu su svi dobrodošli. Inače, vjerujte mi, svako može da priča i sapliće. To neće moći da prođe. Koliko god para dajete u sport, ali ako dajete ljudima koji ne znaju to da rade, biće uzalud bačene", zaključio je predsjednik KSS.