"Ovo mora da se popravi ukoliko hoćemo neki ozbiljniji rezultat u nastavku sezone", poručio je trener Borca mirko Mikić nakon trijumfa 40:33 nad Zrinjskim.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca m:tel savladali su Zrinjski 40:33 i tako upisali četvrtu prvenstvenu pobjedu ove sezone.

Nakon utakmice koja je riješena u drugom poluvremenu trener crveno-plavih Mirko Mikić nije bio pretjerano zadovoljan, prije svega zbog velikog broja primljenih golova.

"Mislim da nije bila obična utakmica. Bilo je loše s naše strane, posebno prvih trideset minuta. Igrali smo bez energije, bez motiva, sa osam tehničkih grešaka, prvo poluvrijeme bez odbrane. Evo već nekoliko utakmica zaredom primamo mnogo golova, bez obzira na pobjede. Nisam zadovoljan sa tim. Ovo će se morati popraviti ukoliko hoćemo da napravimo neki ozbiljniji rezultat u nastavku sezone“, poručio je Mikić.

Najefikasniji u dresu Borca sa po osam golova bili su Vlado Draganić i Milenko Rožić.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Ni Draganić, međutim, nije bio previše srećan što je njegova ekipa primila 33 gola.

"Teška utakmica sigurno, iako možda rezultat konačan ne govori tako. Opet nam se desilo da smo malo dekoncentrisano ušli u prvo poluvrijeme, propustili smo neke stvari u odbrani za koje smo se mi spremali, ali i primili smo dosta golova, što što inače nije praksa. U drugom poluvremenu malo smo pojačali odbranu, što se vidi po broju primljenih golova. Bili smo konkretni takođe u napadu i na kraju smo uspjeli da ostvarimo novu pobjedu", rekao je Draganić.