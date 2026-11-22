Sarajevo savladalo Široki Brijeg i učvrstilo se na trećoj poziciji na tabeli.

Izvor: Avaz.ba

Sarajevo je od početka preuzelo inicijativu na Koševu, iako je nakon nekoliko kornera domaćih Virdžili zaprijetio Baniću u 15. minutu.

Domaći su, ipak, krunisali inicijativu golom u 21. Minutu, a pogodio je Barišić, nakon što se poslije slobodnog udarca Kuprešaka ubacio i šutirao glavom.

Desetak minuta prije kraja prvog poluvremena Široki brijeg je mogao do izjednačenja, ali se nakon udarca Virdžilija ispriječila stativa. Nakon toga pokušao je Matić glavom, ali je poslao loptu pored gola.

Na isteku prvog dijela vidjeli smo pokušaj Oršolića i odbranu Banića.

Kereme je bio u prilici u 56. minutu, kada se sudario s Puljićem, lopta je izbijena gozovo na gol-liniji, ali je na kraju dosuđen faul nad golmanom gostiju.

Samo tri minute kasnije Barišić je riješio duel na Koševu. Ponovo je glavom zabio, a asistent kod pogotka za 2:0 bio je Mikić.

Uspjeli su Širokobriježani da se vrate u ovaj meč deset minuta prije kraja. Nakon subacivanja iz slobodnog udaraca gotovo na aut liniji pogodio je Filip Matić, nakon što se lopta odbila od njegovog saigrača. Dugo je trajala VAR provjera jer se lopta odbila od ruke, a potom i tijela Kristijana Sesara i stigla do strijelca pogotka, na kraju je odlučeno da je pogodak regularan.

Uspio je bordo tim da do kraja sačuva prednost i da drugi put u sezoni savlada Široki identičnim rezultatom 2:1.

Ekipa Zorana Zekića se ovim trijumfom učvrstilo na trećoj poziciji na tabeli sa 23 bodova, odnosno šest više upravo od Širokog Brijega.



