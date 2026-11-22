U uzbudljivoj utakmici, Partizan je primio spektakularan gol od Kamonoea, koji je iskoristio grešku crno-bijelih za vođstvo IMT-a.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je u Loznici u okviru 16. kola Superlige gostovao IMT-u i pokazao mnogo uspona i padova poslije reprezentativne pauze. Kako je tim Aleksandra Stanojevića nakon niza sjajnih akcija ponovo potonuo najbolje opisuje gol koji su gosti primili u 69. minutu poslije majstorije Fransoe Kamanoa.

Partizan je uspio da se domogne lopte, nakon što ju je Baba na grudima prihvatio. Međutim, fudbaler Partizana nije uspio da iskontroliše prijem lopte. Pritisak je nad njim izvršio Akrofi, koji je odmah uzeo loptu i proslijedio je do Kamanoa.

Pogledajte gol IMT-a:

IMT Partizan Agahova Izvor: YouTube/Arena sport TV

Vidi opis Gol sezone na utakmici Partizana: Rezervista IMT-a pocijepao mrežu crno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Fudbaler IMT-a je potom trčao u kontri i sa više od 20 metara je bio strijelac drugog gola za domaći tim. Loptu je šutnuo iz sve snage, ali bila je to prava majstorija koja je preletjela veliki dio terena i odbranu crno-bijelih i na kraju završila u golu Marka Miloševića.

Prethodno je Agahova sa peterca ubacio loptu za domaći tim već u 12. minutu, a tim Aleksandra Stanojevića je znatno bolje startovao u drugom poluvremenu, preko Nikole Čumića je zatresao mrežu za izjednačenje.