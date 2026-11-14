Partizan poveo, pa izgubio u Solunu: Stanojević vidio šta ne valja, poraz nije jedina loša vijest

Partizan je poveo, pa onda primio tri gola i izgubio u Solunu od PAOK-a.

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Partizan je doživio poraz od PAOK-a u Solunu,u prijateljskom meču rezultatom 3:1. Srpski tim je dobro otvorio meč i poveo već u šestom minutu. Demba Sek je našao prostor, šutirao u bliži ugao i pogodio za vođstvo. Čumić je mogao da duplira prednost, nije uspio, pa je onda Milošević zaustavio dobar pokušaj za izjednačenje. Držao se srpski tim samo do 15. minuta kada je Keni ostao sam na drugoj stativi i nije mu bilo teško da sprovede loptu u mrežu.

Dodatni problem za Aleksandra Stanojevića dogodio se u završnici prvog poluvremena kada je Sek napustio teren sa bolnom grimasom, zamenio ga je Ibrahim Zubairu.

Samo što se nastavilo drugo poluvreme PAOK je poveo, Santamarija je matirao Krunića koji je u pauzi zamijenio Miloševića na golu. Stanojević je pravio još izmena, "miješao je karte", a domaći tim je u 78. minutu poslije kornera uvećao prednost kada je Madi pogodio. Nedugo zatim je isti igrač pogodio i prečku.

Posebne koreografije i poruke

Tokom cijelog meča su navijači dva bratska kluba imali zajedničke poruke i koreografiju. Meč je počeo tako što je najstariji navijač crno-bijelih Stevan Petreski (80), poznatiji po nadimku "Steva Koska", dobio poseban poklon u vidu dresa sa brojem 80.

Rezultat na ovom meču nije bio u prvom planu, a to govori i dres na kom je pisalo "Iste boje, ista vjera" i na srpskom i na grčkom.

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