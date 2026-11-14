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Napokon dobre vijesti za Partizan: FIFA ukinula suspenziju

Napokon dobre vijesti za Partizan: FIFA ukinula suspenziju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizanu je ukinuta suspenzija za registraciju pojačanja, što donosi nove mogućnosti u zimski prelazni rok.

FIFA ukinula suspenziju Partizanu Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Partizan je prije nešto manje od dvije nedjelje bio na listi suspendovanih klubova. Razlog: spor koji je na Sudu za sportsku arbitražu dobio advokat bivšeg fudbalera Beograđana Frenka Kanutea. Ipak, u Humskoj ima razloga za slavlje, pošto je pomenuto ograničenje sad ukinuto.

Kako saznaje Meridian sport, Partizanu je ukinuta suspenzija za registraciju pojačanja od strane FIFA. Predsjednik Partizana Rasim Ljajić je nedavno otkrio da su crno-bijeli brzo reagovali po dobijanju informacije o suspenziji. Ipak, kako je još tad Ljajić naveo - problem je nastao dok je prethodno rukovodstvao vodilo klub.

Partizan je uspio da pređe još jednu prepreku, a kako se zimski prelazni rok polako bliži, ovo je važna vijest za sve u Humskoj.

Šta očekuje Partizan u narednom periodu?

Fudbaleri Partizana doputovali su u Solun gdje ih u subotu (17.00) čeka prijateljska utakmica protiv grčkog PAOK-a. Duel na stadionu "Tumba" biće sigurno spektakularan, s obzirom na to da se radi o klubovima čiji su navijači "pobratimljeni", a utakmica je dogovorena u okviru transfera Ognjena Ugrešića ovog ljeta.

Partizan u Grčku dolazi u najjačem mogućem sastavu koji je trener Aleksandar Stanojević imao na raspolaganju, a ova utakmica poslužiće mu da provjeri snage usljed pauze u prvenstvu zbog obaveza reprezentacija.

"Čast je da nas bratski klub pozove. S druge strane, to pokazuje veličinu Partizana, da baš mi budemo na njihovoj tako važnoj proslavi. Tako da, ponosni smo, srećni. Naši navijači, čuo sam, dolaze u velikom broju i u privatnoj režiji i ovako, tako da, eto, jedan lijep događaj za sve nas", rekao je Stanojević uoči meča u Solunu.

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FK Partizan FIFA

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