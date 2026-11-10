Simon Vukčević: "Dosta mi je fudbala, radim vinograde i pravim manastirsko vino"

Simon Vukčević, bivši fudbaler Partizana, sada se bavi vinogradarstvom i pravljenjem manastirskog vina, daleko od svijeta fudbala.

Izvor: YouTube/Jutarnji program Dobro jutro Crna Goro

Bivši crnogorski fudbaler Simon Vukčević (40) završio je igračku karijeru još davne 2018. godine, dakle sa svega 32, a potom se potpuno povukao iz javnosti. Vukčević je promijenio prioritete u životu, ne vodi ni blizu "brz" život kao što je to bilo u tinejdžerskim danima, kada je zablistao u dresu Partizana, a sve je dalje od fudbala.

Kako sada kaže, pomaže samo u školici fudbala, odnosno bavi se djecom, dok je sada u potpuno drugom poslu i fudbal mu ne fali. Bavi se vinogradarstvom i to mu je i posao, hobi, ljubav i okupacija. Kako je došlo do toga?

Otkud Simon Vukčević u poljoprivredi?

Izvor: RTCG /screenshot

Gostujući u jutarnjem programu Radio-televizije Crne Gore, Simon Vukčević je javnosti podijelio gdje je i čime se danas bavi, što je mnogima promaklo: "S obzirom na to da je riječ o manjem vinogradu, sva posvećenost usmjerena je na to da vino bude pravljeno na stari, manastirski način. Tako su radili i naši preci, koristili su prirodne sirovine kako bi vino bilo što zdravije i kvalitetnije", rekao je Vukčević.

"To je bio moj glavni fokus. Međutim, poslije Drugog svjetskog rata takav način proizvodnje potpuno je zaboravljen. Manje-više, sva vina danas se prave konvencionalnim metodama, uz upotrebu jakih hemijskih sredstava za tretiranje loze, koja se kasnije dodaju i tokom same prerade vina."

Ovakvog vina nigdje nema

Simon Vukčević u Zeti radi u vinogradima i primjećuje da se danas i u ovom poslu radi ofrlje, ni blizu kao što je to bilo nekada kada je dominirao tradicionalniji stil: "Ovo je nešto potpuno drugačije i trenutno jedinstveno na tržištu, jer takvog vina gotovo da nema. Po mirisu i ukusu odmah se prepoznaje da je drugačije. To mi je glavni cilj, jer sam ljubitelj ideje da hrana i sve ostalo što unosimo u organizam treba da budu što zdraviji i kvalitetniji. Zdravlje ulazi na usta, znate kako danas živimo", rekao je Simon.

Prema njegovim riječima, svi se sada odlučuju za takav put jer nije komplikovan i znatno je brži, međutim odlučio je da nikada neće koristiti "hemiju" jer za njega to nije u skladu s načelima kojima je naučen.

"Danas je sve konvencionalno i brzo. Kažu: paradajz uveče zelen, ujutru ga poprskaju i već je crven. To unosimo u organizam, a takvi proizvodi sigurno negdje završavaju, recimo, u plastičnoj kesi, gdje se sve to zadržava. Ali dobro, mislim da moja priča tu neće ništa promijeniti. Nemam namjeru da mijenjam druge. U mom je interesu da, ako mogu, promijenim sebe. Ne mogu ja sada da mijenjam druge. Kada sam prvi put probao takvo vino, nisam mogao da vjerujem šta pijem. Ja sam pio vina širom svijeta, tako da nije stvar u tome da neko ko nikada nije probao nešto slično ne može da napravi poređenje. Bio sam potpuno šokiran kolika je razlika", dodao je Vukčević.

"Pitao sam se: Šta sam ja to do sada pio? Gdje sam bio? Šta je ovo? Onda sam počeo malo više da istražujem kako se radi i šta se radi. To je potpuno drugačiji sistem, u kojem dobijate proizvod koji je, ponavljam, izuzetno zdrav i kvalitetan. Naši stari su grožđe gazili nogama, ali ja to ne radim zbog higijene, koja je u ovom procesu izuzetno važna. Na kraju dobijete proizvod koji je, ponavljam, jedinstven na tržištu."

Da li mu fali fudbal?

Izvor: MN PRESS

Kako kaže Simon Vukčević, svakog dana popije jednu čašu vina, zbog zdravlja, a porodični vinograd obrađuje najviše sa bratom od tetke. Njih dvojica najviše rade, ali potom angažuju i radnike.

To je lijep i zanimljiv posao, fizički je aktivan, sam sebi si gazda i radiš nešto što voliš. I to je to", rekao je Vukčević kome ne fali fudbal ni najmanje, pronašao je sada mir u vinogradima i u Bogu, pošto ističe da je postao veliki vjernik i da na to obraća veliku pažnju.

"Ja sam i težio ka ovome. Prošao sam mnogo toga i vidio svašta. Hvala svakome, ali taj svijet je previše takav da čovjek lako može da se izgubi u svemu tome – slavi, novcu i okruženju. Na kraju više ne znate ni ko vam je prijatelj, ni zbog čega vam neko dolazi. Jednostavno, govorim iz svog ličnog iskustva. Neko će možda uživati u takvom životu, ali ja govorim o sebi. Meni to ne treba, hvala. Nisam mogao da se nosim sa svim tim onako kako sam želio. Kada sam sve to vidio i doživio, shvatio sam da to nije za mene. Više volim svoj mir i da gledam svoja posla. I to je to", zaključio je on.

Ko je Simon Vukčević?

Vidi opis Simon Vukčević: "Dosta mi je fudbala, radim vinograde i pravim manastirsko vino" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Nekadašnji ofanzivni vezni rođen je 1986. godine u Podgorici (odnosno Titogradu) i još kao tinejdžer došao je u Partizan. Imao je svega 13 godina kada je stigao u Beograd i 2003. godine je debitovao za klub. Bio je prvi strijelac tima sa 18 godina, pomogao je Partizanu da osvoji titule 2003. i 2005. godine, a bio je poznat po snažnom udarcu i tome što je nosio dres sa brojem "jedan".

Prešao je u ruski Saturn u zimu 2007. godine za sedam miliona evra, međutim vrlo brzo je izbačen iz tima kod poznatog trenera Vladimira Vajsa, tako da je brzo završio u Sportingu iz Lisabona. Tamo se primirio, stigao i do Blekburna, a nastupao je još za Karpate, Vojvodinu, Levadijakos, Enozis, Šaves i Budućnost. Bio je mladi reprezentativac SCG, pa onda i seniorski reprezentativac Crne Gore za koju je odigrao 45 utakmica i dao je dva gola.