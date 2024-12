"Bio je veliki talenat Partizana, osvojio titulu, pa napravio grešku": Evo čime se sad bavi Simon Vukčević!

Simon Vukčević pričao je o karijeri, problemima koje je sam sebi pravio, novom poslu...

Simon Vukčević (38) važio je za jednog od najtalentovanijih fudbalera sa ovih prostora. Rođeni Podgoričanin profesionalnu karijeru počeo je u Partizanu. Tri godine je igrao u crno-bijelom, osvojio je dvije titule, pred njim je bila blistava budućnost. Ali, nije ostvario pun potencijal.

Zašto? Svjestan je toga i on sam. Njegovo ponašanje, temperament i sve to ga je skupo koštalo.

"Zadovoljan sam. Mnogi mi kažu kako je to moguće, ali kada se uzme u obzir kakav sam talenat bio, kako sam vrijedno i naporno radio, mogao sam mnogo puta da se povrijedim. Naigrao sam se, da ne budem skroman, odigrao sam 90 odsto utakmica jako dobro, ali ono što je mene uništilo je moj temperament, jer sam pravio probleme gdje ih nije bilo. Ali, kada se sve pogleda, uživao sam dok sam igrao", rekao je Vukčević u emisiji "Fudbal fest" na RTCG.

Sada ima 38 godina, dugo je u penziji i mnogi ga jverovatno ne bi prepoznali sada. Bavi se potpuno drugim poslom - radi sa vinom.

"Od fudbala sam fino odmorio. Sav taj javni život, stres, pritisak, utakmice, javnost, medije. U potpunosti sam se povukao, posvetio sam se vinogradarstvu. Ja sam sluga vinu, ne da meni vino služi, time se vodim. Do sada sam zadovoljan. Tek sad smo počeli, na tržištu i to. Sve serije su limitirane."

Pričao je dosta o svojoj karijeri, priznao je da bi neke stvari drugačije uradio da ima priliku.

"Da mogu da vratim karijeru nazad, mnoge stvari bih uradio, prvo to ponašanje bih sigurno promijenio, to me koštalo karijere. Imao sam kao mlad pare, slavu, karijeru. Nikad miran, nikad zadovoljan."

Imao je i komentar na stanje u današnje vrijeme.

"Nikoga ja nisam slušao, sve ti se daje i sve ti je dostupno samo kada igraš. To je jako pogrešno. Današnji svijet funkcioniše da sve može ako si uspješan, što je 100 odsto pogrešno. Kako sutra da budem drugačiji? Opet greška. Zašto treba da budeš drugačiji, budi kao svi drugi, radi vrijedno i pokaži jesi li bolji od drugih u tom sportu."

Za kraj je prokomentarisao i jedan detalj po kome je dugo bio poznat. Kao vezni fudbaler nosio je broj 1 na dresu.

"Samo je golman nosio 1, zato sam uzeo taj broj kada mi se otvorila prilika", nasmijao se Vukčević.

Simon je poslije Partizana otišao u ruski Saturn gdje je proveo samo jednu sezonu. Odatle je otišao u Sporting i tamo je igrao četiri godine i osvojio titulu u Kupu. Iz Lisabona je otišao u Premijer ligu i potpisao za Blekburn Roverse i tamo se zadržao dvije godine. Onda je 2013. došao u Vojvodinu sa kojom je osvojio Kup Srbije i potom se vratio u inostranstvo. Igrao je za Levadiakos (Grčka), Enosis Neon (Kipar) i Čaves (Portugal), a karijeru je završio u podgoričkoj Budućnosti.

Prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Srbije i Crne Gore, sa selekcijom do 21 godine zauzeo je drugo mjesto na Evropskom prvenstvu 2004. godine koje je osvojila Italija sa Albertom Đilardinom. Sa seniorskom reprezentacijom odigrao je pet mečeva i poslije referenduma je odlučio da igra za reprezentaciju Crne Gore za koju je upisao 45 nastupa.

