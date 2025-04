Flamengo preko Boke juniors do titule u FIBA Ligi šampiona: Kakva dominacija u finalu

Flamengo je osvojio titulu u FIBA Ligi šampiona Amerike pobjedom protiv Boke Juniors

Izvor: Printscreen/FIBA Champions League Americas

Flamengo je pobijedio Boku juniors i osvojio titulu. Da pročitate ovu vijest pomislili biste da je u pitanju fudbal, ali nije. Ovog puta radi se o FIBA Ligi šampiona Amerike u kojoj je brazilski klub bio više nego ubjedljiv protiv argentinskog tima - 83:57.

Kao što i rezultat govori, pitanje pobjednika nijednog momenta se nije postavljalo. Laka i ubjedljiva pobjeda ekipe koju predvodi Serhio Ernandez. Upravo će zahvaljujući ovom trofeju da se takmiče u FIBA međunarodnom kupu koji je na program u Singapuru u septembru.

Flamengo Boka juniors košarka Izvor: YouTube/ FIBA Basketball Champions League Americas

Meč je bio riješen već na samom početku kada je Flamengo stigao do dvocifrenog plusa (30:13) koji do kraja nije ispuštao, već ga je samo uvećavao. Najbolji igrač bio je Aleksej Boržeš sa 15 poena, šest asistencija i četiri skoka, ujedno je on dobio i MVP prizinanje. "Odigrali smo dvije fantastične utakmice, bili smo fokusirani od samog početka, a to je nešto sa čime smo se mučili ranije. Ofanzivno znamo koliko smo dobri, znali smo da moramo da budemo bolji u defanzivi i to smo i uradili, bili smo agresivni", rekao je centar Flamenga Tajavek Galici.