Nadal izazvao "veliku četvorku" u novom sportu: U prednosti sam, mnogo sam bolji od njih

Nadal se u penziji posvetio novom sportu. Sada je otkrio da bi volio da odigra turnir u golfu protiv "velike četvorke", ali vjeruje da je u prednosti u odnosu na njih jer se redovno sprema.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Rafael Nadal je nedavno završio profesionalnu karijeru na teniskom terenu, ali čini se da Španac traži nove izazove. Zbog toga je jedan od najboljih tenisera svih vremena riješio da se posveti golfu, a jedna od velikih želja mu je turnir "velike četvorke" i odmjeravanje snaga na novom polju protiv Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Endija Mareja.

Teniseri koji su obilježili jednu eru, sada bi mogli da naprave još jedan korak naprijed i sa teniskog terena pređu na onaj za golf, predložio je Rafael Nadal. S obzirom na to da je Švajcarac prvi okačio reket o klin, posvetio se golfu, pa je nedavno otkrio da ga je i novi sport zasitio i da bi želio da ponovo osjeti strast tenisa.

Međutim, to nije slučaj sa Nadalom... Prije skoro šest mjeseci Nadal se oprostio od profesionalne karijere i od tada nije igrao tenis, ali sasvim je druga situacija kad je u pitanju golf. Španac je samouvjeren na novom polju, kao nekad na šljaci, pa je na pitanje da li bi želio da se na terenu nađe protiv svojih velikih rivala rekao: "Moglo bi se desti, ali ono moraju da prođu obuku - ja imam malu prednost u tome", otkrio je Nadal u razgovoru za "The telegraph".

Nema sumnje da su sva četvorica oduševljena golfom, ali Nadal dodaje: "Na teniskom terenu nije bilo velike razlike između nas, ali na ovom sam mnogo bolji od njih."

Zašto je Marej postao trener Đokoviću?

Da bismo prisustvovali spektaklu i u nekom novom izdanju vidjeli "veliku četvorku" moraćemo da sačekamo da se Novak Đoković penzioniše. Dotad će i Srbin i njegov trener biti spriječeni da se odazovu ovom susretu. Ipak, Nadal nije mogao da sakrije iznenađenje zbog saradnje Srbina i Engleza.

"Malo me je iznenadilo da je Endi odmah po odlasku u penziju ponovo želio da započne projekat u kojem će putovati, ali razumijem da je projekat da bude sa Novakom atraktivan i da bi on bio strastven. Takođe, razumijem da je Novak sa jednim od njegovih rivala - jednim od najvećih rivala - jer njegov trener mora da mu pruži dobru motivaciju. Čini mi se da je to najbolja kombinacija."