Rafa nije kao Novak: Isti događaj i dvije suprotne reakcije, zato je Đoković najveći

Novak Đoković aplaudirao je Rafaelu Nadalu na Laureus nagradama, Španac je imao suprotnu reakciju prošle godine i to najbolje oslikava razliku između njih.

Izvor: @frani2312/x

Novak Đoković pokazao je još jednom zašto je najveći ikada i zašto Rafa Nadal nikada neće naučiti određene stvari. Čak i kada je gubio od Španca znao je kako se ponaša u porazima, čestitao je, pazio na svoju reakciju. Nešto što njegov najveći rival nije uspio da nauči, sada smo još jednom vidjeli sve to na djelu.

Nadal je na Laureus nagradama u Madridu dobio nagradu "Sportska ikona" i kada je krenuo ka podijumu, svi su ustali da mu aplaudiraju. Među njima je bio i Đoković koji je sa širokim osmijehom na licu čestitao Nadalu na svemu. Nešto što Nole radi tokom cijele karijere.

Zašto je to toliko bitno? Zato što je Đoković prošle godine po peti put u karijeri dobio nagradu za najboljeg sportistu godine. Jedno od najvećih priznanja koje postoji u sportu. Kada se to dešavalo kamera je zumirala Nadala koji je u tom momentu izgledao ljuto, bez reakcije, aplauza, bilo čega. Baš je to najbolji dokaz razlike između njih dvojice.

Šta je Đoković sve rekao?

Da se podsjetimo i kako je izgledao Đokovićev govor prošle godine kada je dobio nagradu. "Sport je univerzalni jezik, koji nas sve ujedinjuje. Nevjerovatni teniseri su ovde, Rafa (Nadal), Karlos (Alkaraz), Garbinje (Muguruza), Martina (Navratilova), nevjerovatni ljudi koji su pisali istoriju ovog sporta. Mi smo individualni sportisti, ali mislim da ćemo se svi složiti da svaki uspjeh dugujemo svojim porodicama, svojim timovima. Ovdje su prisutni članovi moje porodice, moji roditelji, moja braća, moja supruga i veliku zahvalnost dugujem svom timu na izuzetno uspješnoj 2023. godini. Želim vam svima mnogo uspjeha", rekao je Novak.

Njemu je tada nagradu predao Tom Brejdi, njegov veliki prijatelj. "Hvala ti puno, djeluje nerealno da dobijam ovu nagradu od tebe, jer si moj sportski heroj i moj veliki prijatelj, osoba si na koju se ugledam i u životu, ne samo u sportu i ogromna je čast da mi ti predaješ ovu nagradu", rekao je Novak obrativši se Brejdiju, svom starom prijatelju.

