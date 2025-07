Jokić blizu odluke za Eurobasket: Pitanje na koje svi čekaju odgovor, stižu dobre vijesti

Nikola Jokić uskoro bi trebalo da pristane da igra za reprezentaciju Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo u košarci sve je bliže, a odluka od tome da li će Nikola Jokić zaigrati za reprezentaciju još nije donesena. Već je selektor Svetislav Pešić govorio o timu koji će povesti na turnir i tom prilikom istakao je da "neće biti mnogo promjena", a prema posljednjim vijestima Jokić bi uskoro trebalo da pristane da ponovo obuče dres "orlova".

Prema saznanju Meridijana, Nikola Jokić "uskoro će klimnuti glavom na poziv selektora Svetislava Pešića, sa kojim je razgovarao i očekuje se da Plavi sa najboljim igračem planete napadnu evropsko zlato", navodi se u tekstu. Čitav tim koji je predstavljao reprezentaciju Srbije u Parizu trebalo bi da krene i put Letonije, jedina izmjena u timu "orlova" trebalo bi da bude povratak Stefana Jovića na mjesto plejmejkera.

Reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu trebalo bi da predstavljaju:

Vasilije Micić

Aleksa Avramović

Bogdan Bogdanović

Ognjen Dobrić

Vanja Marinković

Marko Gudurić

Dejan Davidovac

Filip Petrušev

Nikola Jović

Nikola Milutinov

Nikola Jokić

Uroš Plavšić

Srbija pripreme započinje 28. jula. Potom kreće put Rige gdje će u grupi A igrati mečeve za dalju fazu takmičenja. Prvi susret zakazan je za 27. avgust kad će se tim Svetislava Pešića sastati sa Estonijom, dok su u grupi još Portugal, Češka, Letonija i Turska.

Kad Srbija igra na EP?

Srbija - Estonija 27. avgust

Portugal - Srbija 29. avgust

Letonija - Srbija 30. avgust

Srbija - Češka 1. septembr

Turska - Srbija 3. septembar

Timovi iz Grupe A, u kojoj se nalazi Srbija, ukrštaju u nokaut fazi sa timom iz Grupe B, u kojoj se takmiče Nemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska i Crna Gora. Još jedna dobra strana za Srbiju na ovom takmičenju biće i ta što se završnica turnira igra u Rigi, te naš tim neće morati da putuje nakon završetka grupne faze.

Pešić upozorava

Svetislav Pešić odmah po izvlačenju grupa i dobijanju rasporeda rekao je: "Iz ove perspektive je dobro to što smo u Rigi, da ne moramo da putujemo sa jedne na drugu stranu kontinenta. Ukrštamo se sa najjačom grupom. U našoj grupi su i Letonija i Estonija koje će biti potpomognute domaćim navijačima. Letonija je, naravno, favorit u našoj grupi."

Vidi opis Jokić blizu odluke za Eurobasket: Pitanje na koje svi čekaju odgovor, stižu dobre vijesti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Ipak, iskusni selektor svjestan je potencijalnih problema i zbog toga upozorava: "Turska ima izvanrednu reprezentaciju i oni su među kandidatima za medalje. Ono što će biti izazovno za nas jeste to što se ukrštamo sa vrlo jakom grupom u kojoj su Litvanija i Njemačka. Mi ćemo se sigurno kvalifikovati u osminu finala, ali će biti važno sa kog mjesta u grupi i sa kim ćemo se ukrstiti i to tako treba gledati", kazao je on.