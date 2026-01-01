logo
Federer objavio fotografije sa dočeka Nove godine: Pokazao šta je pio u najluđoj noći

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rodžer Federer uživao je u novogodišnjoj noći

Rodžer Federer uz šampanjac proslavio Novu godinu Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Švajcarski teniser Rodžer Federer se na društvenim mrežama pohvalio fotografijama sa dočeka Nove godine. Kao i mnogi sportisti, Federer tokom karijere nije imao mnogo vremena da uživa u čarima najluđe večeri, pa je odlučio da to nadoknadi, sada kad uživa u blagodetima onog što je godinama gradio u "bijelom" sportu.

Federer je objavio nekoliko fotografija na kojima je vidno srećan zbog dočeka. Može se vidjeti da je u bijeloj košulji, ima i šešir na glavi, a pored njega je i čaša šampanjca.

Pogledajte kako se Federer proveo u novogodišnjoj noći: 

 Posebnu pažnju privuklo je piće, s obzirom na to da nije čest slučaj vidjeti profesionalne tenisere kako konzumiraju alkohol, te su dani u penziji dali oduška Švajcarcu. Nije poznato gdje je bivši prvi reket svijeta dočekao Novu godinu, ali oko njega su palme, opuštena atmosfera i reklo bi se da je uživao.

Rodžer Federer

