Da li će Jokić igrati za Srbiju i da li Pešić ostaje selektor? Čović dao odgovor na dva ključna pitanja!

Nebojša Čović dobio je pitanje o tome da li će Nikola Jokić da igra za Srbiju na Eurobasketu i kakva je sudbina selektora Svetislava Pešića na klupi. Čeka "orlove" uzbudljivo ljeto.

Reprezentacija Srbije ide po medalju na Evropsko prvenstvo. Da li će da je napadne sa Nikolom Jokićem? To je jedno od glavnih pitanja i ono što najviše zanima košarkašku javnost. Emir Kusturica je "podgrijao nade" za to svojom izjavom, a o toj temi pričao je i prvi čovjek KSS Nebojša Čović.

"Drago mi je što je gospodin Kusturica to rekao, ali to vam je onaj sindrom argumenta autoriteta. Razumijem to pozitivno, ima želju da budemo kompletni. Vidjećemo, nadam se da će sve da bude u redu. Znate, košarka je sport koji se igra sa loptom, kao i mnogi drugi sportovi, onda dok god imate posla sa loptom koja je okrugla, niko ne može ništa da vam garantuje. Nijedan rezultat. Što se tiče učešća pojedinaca, važno je da svi budemo zdravi. Mislim da ćemo se svi okupiti i na tome intenzivno radi i selektor Pešić i KSS", poručio je Čović u razgovoru za "Informer".

Uslijedilo je i pitanje o selektoru Svetislavu Pešiću i o tome da li će on da ostane na toj poziciji.

"Ima ugovor do kraja Evropskog prvenstva, a to je septembar 2025. godine. Taj ugovor je potpisan kada sam ja došao na čelo Saveza 1. oktobra 2024. godine. Vidjećemo šta će poslije toga da bude. Rekli ste da ga vole, isto mišljenje imam i ja, da ga voli većina i da većina košarkaških ljudi i šire podržava ovo što radimo u KSS koji smo stabilizovali. Ne zaboravite da je KSS bio u velikim gubicima, iznad visine kapitala, ali je to sada dosta stabilizovano. Što se Pešića tiče, vidjećemo sve poslije Evropskog prvenstva", zaključio je Čović.

