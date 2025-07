Emir Kusturica dobio je pitanje o tome da li će Nikola Jokić da igra za reprezentaciju Srbije na predstojećem Eurobasketu. Izgovorio je samo jednu rečenicu, ali djeluje da je to dobar znak.

Izvor: L.L./ATAIMAGES /Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Da li će Nikola Jokić da igra za reprezentaciju Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu? To je nešto što zanima sve, posebno pošto sa njim u timu "orlovi" automatski postaju prvi favoriti za zlato. Sa njim je priliku imao da popriča čuveni reditelj Emir Kusturica koji ga je ugostio u Drvengradu. Gostovao je u jednoj emisiji i dobio je pitanje baš o tome, šta mu je Nikola rekao.

"Otkrio mi je, rekao mi je da mora da se vidi sa Pešićem i da vidi šta će sa tim prvenstvom. On je jedan divan čovjek, jedna paradigma koja uvodi temu dobrote koja postaje uspješna. I kao što je dobrota za kneza Miškina recept življenja, tako je i za njega dobrota njegovo zatečeno stanje koje on bez ijednog demona pretvara u životni uspjeh", izgovorio je Kusturica i djeluje da je to dobar znak i da su dobre šanse da vidimo najboljeg košarkaša planete u dresu srpske reprezentacije.

Vidi opis Nikola Jokić otkrio Emiru Kusturici da li će igrati za Srbiju na Eurobasketu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nastavio je izlaganje na tu temu, pošto je upitan i šta misli o šansama vaterpolo reprezentacije Srbije na Svjetskom prvenstvu i košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu.

"Ne bih se usuđivao da i kod vaterpolista i košarkaša određujem, ali je divno da taj dinarski tip u ta dva sporta preovladava i da naša visina i naše proporcije, koje nas dovode sa tih planina u te nizine i preskačemo ta čitava brda, postajemo svjetski šampioni. Sigurno je da će biti neki uspjeh, koliki, ne znam", poručio je Kusturica u "Emisiji Maša i..."

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Nikola Jokić izveo prljav trik sa basketa Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)