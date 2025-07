Nebojša Čović predstavio plan nove košarkaške lige Srbije: 500.000 evra je minimalni budžet

Nebojša Čović predstavio je plan nove košarkaške lige i traži od klubova da napuste ABA ligu za koju tvrdi da nema više nikakav značaj.

Košarkaški savez Srbije organizovao je konferenciju za medije u "Kući košarke" sa planom i idejom da se predstavi stvaranje nove košarkaške lige Srbije i da se fokus prebaci potpuno na domaći šampionat. Sve to pod sloganom "Vraćamo srpsku košarku kući", a cijelu ideju prvo je predstavio Nebojša Čović u društvu selektora Svetislava Pešića.

"Imamo prijedlog sistema takmičenja, vizija, sistem i budućnost i nacionalni projekat razvoja i stabilizacije domaće košarke. Projektor nam ne radi jer je u kvaru, ali možete da pratite na ekranima sa strane. Cilj nam je obnova domaće košarke kroz formiranje nacionalnih i regionalnih liga i formiranje profesionalne lige Srbije, povratak suvereniteta i stabilnosti takmičenja sa fokusom na razvoj domaćih igrača i klubova, kao i organizacija KLS i ostalih liga na teritoriji Srbije. Napravili smo šeme i strukture takmičenja. To je sistem takmičenja KSS sa oznakom PNL (Profesionalna nacionalna liga), KLS (košarkaška liga Srbije), MLS (Muška liga Srbije 1, ima i 2), ima MRL (muška regionalna liga, 1,2) i Letnje lige, faktički imamo 7 liga, od N1 do N7. Od toga su od nivoa 1 do četiri nacionalna takmičenja, a nivo pet, šest i sedam regionalna takmičenja", počeo je Čović.

Potom je pozvao klubove da napuste ABA ligu jer smatra da je potpuno izgubila takmičarski značaj.

"Što se tiče ABA lige, mislimo da je izgubila sportski i tržišni značaj, da Partizan i Zvezda imaju trogodišnje evroligaške licence. Kao doskorašnji predsjednik Zvezde kažem da je naš cilj bio da kroz ABA ligu uđemo u neko evropsko takmičenje i da kroz taj sistem dođemo do stabilne evroligaške pozicije i došlo se do trogodišnjeg ugovora. Ovakva ABA liga ne vodi nigdje, nije iz prethodnih perioda kada je donosila bodovanje, pa i prvi na tabeli, bila su i tri kluba u Evroligi. Kvalitet regionalnih klubova opada, mi smo ABA 1 i ABA 2 ligu iskoristili da podignemo kvalitete naših klubova. Imamo pojavu neregularnih i vještačkih klubova iz razloga finansija."

Dotakao se i proširenja regionalnog takmičenja pošto je tu trenutno Dubai, a spominje se i ulazak još nekih timova iz Austrije i Rumunije.

"Ne kažem da je Dubai neregularan, on je regularan kada vam svake godine da 1,7 miliona evra, to služi da bi liga funkcionisala. Iako je osnivački akt ABA lige tako formiran da se odnosi na ligu u kojoj se takmiče klubovi iz regiona ili sa prostora bivše Jugoslavije, bilo bi lijepo da je Dubai bio u eks-Ju. Ne služi više interesima srpske košarke kao nekada, zasićenost mješovitih liga bez identiteta i uvođenje timova iz država koji ne pripadaju bivšoj državi. Vrijeme je za povratak modela suverenog domaćeg takmičenja prema primjerima iz Grčke, Litvanije, Francuske, Španije, pogledajte Grčku koji ima PAO i Olimpijakos u Evroligi i igraju u domaćoj ligi. Ne opterećuje ih previše, daje im prostor za naporno evroligaško takmičenje, ove sezone biće 20 klubova sa 10 duplih kola. I to je još jedan od argumenata."

Kako će da funkcioniše nova liga i koji su uslovi?

Prvi čovjek košarkaškog saveza Srbije pojasnio je detaljno i kako bi sve to trebalo da funkcioniše.

"Vizija je članstvo i upravljanje, kao član KSS i vođena od strane borda klubova. Da završim sa pokušajima manipulacija, KSS to neće da preuzme, vodiće je klubovi kao i sada KLS što radi. Odluke se donose glasanjem klubova uz direktor lige i predstavnika KSS u bordu. Infrastruktura kao jedan od ključnih elemenata je jačanje domaće infrastrukture. Nemamo dovoljno adekvatnih hala u Srbiji. Klubovi, treneri, igrači, sudije, menadžment, komercijalizacija, medijska pokrivenost, imidž, fokus na kvalitet i kontinuitet takmičenja. Uslovi i pravila, sve ovo je naš prijedlog. Do ovog prijedloga se došlo, to je trebalo na početku da kažem, poslije višegodišnjeg rada. Pešić je tu, zna da smo radili unazad tri-četiri godine. Najzad smo došli do toga da neko može da formalizuje prijedlog. Mi smo formirali Radnu grupu kojom predsedava Dobrilo Jojić, ima tu dosta kompetentnih ljudi i oni prave pravilnik o takmičenju i oni su učestvovali u izradi ovakvog projekta. Sa tim prijedlozima idemo dalje. Upoznajemo medije, upoznali smo klubove."

Postojaće i određeni uslovi za klubove koje će morati da ispune da bi igrali.

"Kapacitet dvorana bio bi najmanje 1,500 gledalaca. Minimalni budžet za sezonu je 500.000 evra sa bankarskom garancijom i/ili garancijom lokalne zajednice i/ili garancijom sponzora. Može i jedno i drugo i treće ili samo jedno. Sve utakmice prenosile bi se na TV-u u fiksnim terminima, subota, nedjelja, ponedjeljak u zavisnosti drugih obaveza. Maksimalan broj stranaca je šest u PNL, 20 klubova. Period vezan za sezonu 2025/26, to je tranzicioni period, sezona u kojoj se nalazimo koja je fakat počela 1. jula. Naš prijedlog je da bude 20 klubova, 16 iz KLS, 4 iz ABA lige, Zvezda i Partizan bi došli od fajnal-ejta. Jedan od prijedloga. Bilo bi 38 kola, dvokružno, svako sa svakim. Na kraju osam ekipa u beogradskoj Areni, karte, TV prava, sponzorstva i imidž srpske košarke. Prvih šest ekipa iz lige, uz Zvezdu i Partizan. To su ujedno i sigurni učesnici za PNL za sezonu 2026/27. Plej-in bi za dopunu, sedmi i osmi bi igrali, pobjednik ide direktno, poraženi bi igrao sa pobjednikom između devetog i desetog i ko bi dobio taj meč bio bi 10. učesnik. Sve utakmice igrale bi se na jednu pobjedu. Posljednja ekipa koja bude na tabeli ide u niži nivo, a pretposljednja igra baraž sa ekipom iz nižeg ranga takmičenja kako bi zauzela to mjesto u PNL."

Ideja je da se sa tim krene već od ove sezone (2025/26), ali ističe da ostavlja opciju i da se to ne dogodi odmah.

"To je jedna u mogućnosti u tranzicionom periodu. Postoji mogućnost da u tranzicionom periodu ide kao i do sada, sezona 2025/26, a da od sezone 2026/27 čini šest abaligaša plus šest timova iz KLS. Ostavili smo dva mjesta za "vajld kard", razmišljajući o tome da pomognemo našim košarkaškim centrima, konkretno mislimo na Kragujevac i na Niš. Imamo period u kome ćemo razrađivati postavke. PNL bi bila sa 12 klubova i KLS sa 12 klubova, trenutno imamo 16+6, a ovdje se daje prostora da bude 24. MLS 1 bi imala do 16 klubova, može da bude 12 ili 14, moramo da analiziramo klubove. MLS 2 Sever i Jug do 16 klubova, poslije idemo na regionalne lige. MRL Sjever, Centar Beograd, Zapad i Istok do 16 klubova, ista je matrica i za MRL 2, isto do 16 klubova. I na kraju te MRL 3, te Ljetnje lige takozvane. PLS u rosteru od 12 igrača može da ima maksimalno šest stranaca i šest domaćih, bez ograničenja. KLS treba da ima minimum 4 igrača do 22, 4 do 25 godina, preko 25 godina 3 igrača i ostavili smo otvoreno maksimalan broj stranaca, što se nas tiče od nijedan do jedan, ali neka klubovi kažu kako vide određene stvari", zaključio je Čović.

